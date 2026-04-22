Akıllı telefon pazarındaki hareketliliğini artıran OnePlus, merakla beklenen yeni orta segment modelleri için geri sayımı başlattı. Şirket, Hindistan pazarında boy gösterecek olan yeni Nord serisi üyelerinin tanıtım tarihini resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Özellikle batarya kapasiteleriyle dikkat çeken bu yeni cihazlar, donanım tarafında da iddialı iyileştirmelerle geliyor. Peki, 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansmanla karşımıza çıkacak olan modeller kullanıcıya neler vadediyor?

OnePlus Nord CE6 Teknik Özellikleri ve Donanım Detayları

Resmi paylaşımlara göre OnePlus Nord CE6, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden alacak. Performansı artırmak adına Touch Reflex yardımcı yongasıyla desteklenen cihaz, özellikle oyun ve akıcı arayüz deneyiminde sınıfının üzerine çıkmayı hedefliyor. Cihazın en dikkat çekici yanı ise 8.000mAh kapasiteli devasa bataryası olarak öne çıkıyor. Bu kapasiteye ek olarak sunulan 27W ters kablolu şarj desteği, telefonun adeta bir powerbank gibi kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Ekran tarafında da çıtayı yükselten OnePlus Nord CE6, 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel ile donatılıyor. 144Hz yenileme hızıyla akıcılık sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık değeri sayesinde güneş ışığı altında bile yüksek görünürlük vaat ediyor. Tasarım tarafında kare şeklinde bir arka kamera modülüne sahip olacağı doğrulanan telefonun, IP69K derecesiyle suya ve toza karşı en üst düzey dayanıklılık standartlarını karşılayacak olması orta segmentte nadir görülen bir özellik olarak kayıtlara geçiyor.

OnePlus Nord CE6 Lite Modeli Hakkında İlk Bilgiler

Serinin daha uygun fiyatlı seçeneği olması beklenen OnePlus Nord CE6 Lite, MediaTek cephesinden bir çözümle geliyor. Cihazın kalbinde Dimensity 7400 Apex işlemcisinin yer alacağı kesinleşti. Lite takısına rağmen donanımdan ödün vermeyen modelde, 7.000mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya boyutu, günümüz amiral gemisi modellerinin bile çok üzerinde bir kullanım ömrü anlamına geliyor.

Tıpkı üst modelde olduğu gibi OnePlus Nord CE6 Lite da 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla kullanıcıları karşılayacak. Tasarım dilinde farklılaşmaya giden marka, bu modelde dikey yerleşimli bir arka kamera modülü tercih etmiş durumda. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Lite versiyonu, hem pil ömrü hem de ekran hızı önceliği olan kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturacak gibi görünüyor.

Hangi Kullanıcı Kitlesine Hitap Ediyor?

OnePlus’ın yeni stratejisi, özellikle yoğun mobil kullanımı olan ve şarj problemine kökten çözüm arayan kullanıcıları hedefliyor. 8.000mAh ve 7.000mAh gibi batarya değerleri, standart bir kullanımda iki günü rahatlıkla devirebilecek bir performans vaat ediyor. Ayrıca OnePlus Nord CE6 modelindeki IP69K sertifikası, cihazın zorlu doğa koşullarında veya iş ortamlarında ekstra koruma kılıfı olmadan da güvenle kullanılabileceğini gösteriyor. Markanın Çin pazarındaki Ace 6 Ultra duyurusunun hemen ardından gelen bu Hindistan hamlesi, küresel pazarda agresif bir genişleme politikasının parçası olarak yorumlanıyor.

Teknik Özellikler Özeti

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 (CE6) / Dimensity 7400 Apex (Lite)

Snapdragon 7s Gen 4 (CE6) / Dimensity 7400 Apex (Lite) Ekran: 1.5K AMOLED, 144Hz, 1.800 Nit

1.5K AMOLED, 144Hz, 1.800 Nit Batarya: 8.000mAh (CE6) / 7.000mAh (Lite)

8.000mAh (CE6) / 7.000mAh (Lite) Dayanıklılık: IP69K Sertifikası (CE6)

IP69K Sertifikası (CE6) Lansman Tarihi: 7 Mayıs (Hindistan)

IP69K nedir?

IP69K, bir cihazın yüksek sıcaklıktaki ve basınçlı suya karşı olan dayanıklılığını temsil eden en yüksek koruma derecelerinden biridir. Bu sertifikaya sahip cihazlar, sadece toz geçirmez olmakla kalmaz, aynı zamanda yakın mesafeden uygulanan yüksek basınçlı su spreylerine karşı da tam koruma sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Nord CE6 modelindeki 8.000mAh kapasiteli devasa batarya sizin için bir tercih sebebi olur mu?