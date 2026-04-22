Türkiye’de milyonlarca oyunseverin ve sektör paydaşının aylardır merakla beklediği kritik süreç nihayet tamamlandı. Gece geç saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda yapılan oylama sonucunda, sektöre yeni kurallar getiren yasal düzenleme kabul edildi. TOGED gibi sivil toplum kuruluşlarının da yakından takip ettiği bu süreç, dijital oyun ekosisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Peki, kabul edilen Oyun yasası ile birlikte yerli oyuncuları ve geliştiricileri tam olarak neler bekliyor?

Yeni oyun yasasıyla neler değişiyor?

Meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin en çok konuşulan maddesi, küresel oyun platformu devlerine getirilen Türkiye’de resmi temsilcilik açma zorunluluğu oldu. Edinilen bilgilere göre, yasa metni komisyondan geçip meclise sunulduktan sonra bu maddenin daha esnek hale getirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldı. Ancak son haliyle Steam, Epic Games Store, PlayStation Store ve Xbox gibi dev isimler Türkiye’de resmi bir muhatap bulundurmak zorunda kalacak. Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bu platformların hukuki ve idari süreçlerde doğrudan ulaşılabilir olması hedefleniyor.

Yasanın uygulama aşamasındaki teknik detayları ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan uygulama yönetmeliği ile netlik kazanacak. TOGED tarafından paylaşılan veriler, yasama sürecinin son anına kadar metne çok daha sert ve kısıtlayıcı maddeler eklenmeye çalışıldığını ancak mevcut halinin sektörün sürdürülebilirliği açısından daha dengeli olduğunu gösteriyor. Bu düzenleme ile birlikte dijital mağazaların yerel mevzuata uyumu konusunda yeni bir sayfa açılıyor.

Vergi indirimleri ve yerli geliştiricilere destek

Yeni düzenleme sadece kısıtlamalarla değil, aynı zamanda ekonomik iyileştirme hedefleriyle de dikkat çekiyor. Sektör temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle yürüttüğü görüşmelerde, oyun konsolları ve dijital oyunlar üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yükünün hafifletilmesi konusu öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli bir mesafe alındığı ve ilerleyen dönemde hem konsol cihazlarında hem de oyun fiyatlarında tüketicinin lehine bir indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Yerli oyun geliştiricileri için de sevindirici haberler var. Özellikle donanım maliyetleri ve ithalat süreçlerinde yaşanan bürokratik engellerin aşılması için yeni adımlar atılıyor. Geliştiricilerin oyunlarını farklı platformlara optimize etmek için ihtiyaç duyduğu devkit cihazlarının gümrük süreçlerindeki zorluklar, bu yasal zeminle birlikte kolaylaştırılacak. Böylece yerli üreticilerin küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma gelmesi amaçlanıyor.

Oyun dünyasında dezenformasyonla bilimsel mücadele

Oyun yasası kapsamında ele alınan bir diğer önemli başlık ise toplumdaki oyun algısını değiştirmeye yönelik akademik çalışmalar olacak. Son dönemde video oyunlarına karşı yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı, oyun oynamanın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri bilimsel verilerle incelenecek. Başlatılacak olan bu akademik temelli çalışma ile oyunun sadece bir eğlence aracı olmadığı, aynı zamanda kültürel bir değer ve devasa bir ihracat kalemi olduğu gerçeği geniş kitlelere anlatılacak.

Devkit nedir?

Devkit (Geliştirici Kiti), oyun konsolu üreticilerinin oyun geliştiricilerine özel olarak sağladığı donanım ve yazılım paketidir. Bu kitler, oyunların PlayStation veya Xbox gibi sistemlerde sorunsuz çalışması için test edilmesini ve optimize edilmesini sağlar.

Yeni Oyun Yasası ile Gelen Temel Değişiklikler

Resmi Temsilcilik: Steam, Epic Games, GOG , PlayStation Store ve Xbox gibi platformlar Türkiye’de resmi temsilci atayacak.

Steam, Epic Games, , PlayStation Store ve Xbox gibi platformlar Türkiye’de resmi temsilci atayacak. ÖTV Düzenlemesi: Oyun konsolları ve dijital oyunlardaki vergi yükünün azaltılması için çalışmalar sürecek.

Oyun konsolları ve dijital oyunlardaki vergi yükünün azaltılması için çalışmalar sürecek. Gümrük Kolaylığı: Yerli geliştiricilerin devkit gibi ekipmanları ithal etmesindeki bürokrasi azaltılacak.

Yerli geliştiricilerin devkit gibi ekipmanları ithal etmesindeki bürokrasi azaltılacak. Bilimsel Araştırma: Oyunların psikolojik ve ekonomik etkileri üzerine akademik çalışmalar başlatılacak.

Bu yasa, Türkiye’nin küresel oyun pazarında sadece bir tüketici değil, kuralları olan ve yerli üreticisini koruyan bir aktör olma isteğini gösteriyor. Temsilcilik zorunluluğu ilk etapta platformlar için maliyetli görünse de, yerel fiyatlandırma ve Türkçe dil desteği gibi konularda oyuncular için uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabilir.

