LG G7 ThinQ için resmi duyuru tarihi belli oldu

LG G7 ThinQ için bugün sizlere 5 farklı renk seçeneğinin sunulduğu görseli tanıtmış ve telefonun tasarımı hakkında biraz daha bilgi edinmiştik. Şimdi ise firmadan gelen bir basın bülteni cihazın resmi adını LG G7 ThinQ belirlerken duyuru tarihini de 3 Mayıs olarak açıkladı. Seul ve New York’ta yapılacak iki etkinlik ile tanıtılacak olan cihazdaki ThinQ’nun anlamı ise üst seviye eğlence ve kullanım tecrübesi sunacak yapay zeka.

LG G7 ThinQ 2 Mayıs’ta New York’ta duyuruluyor!

MWC 2018’de ortaya çıkan ThinQ alt markası ilk olarak yenilenen LG V30S’e uygulanmıştı. Şimdi G7 için hazırlanan ThinQ versiyonu telefonun kamerasında sahne tanımlaması, Google Assistant için ekstra ses komutları gibi geliştirilmiş yapay zeka özellikleri barındıracak. Bunun yanında ThinQ için haırlanmış uygulamalar da destekli telfonlarda yüklü olarak gelecek. LG G7 ThinQ performans yükseltmelerine de kavuşacak.

Telefonda beklenen özellikler ise; 6.0 inç IPS LCD ekran, 1440 x 2880 çözünürlük, Snapdragon 845 işlemci yongası, 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM ya da 64 GBdepolama alanı ve 4 GB RAM. Bunun yanında yeni G7’de çift 16 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunması bekleniyor. Bunların hepsine 3000 mAh’Lık batarya güç verecek.