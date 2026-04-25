Ticaret Bakanlığı, son dönemde Türkiye pazarındaki faaliyetleriyle dikkat çeken elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. İncelemenin merkezinde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından müşterilerden talep edilen fiyat farkları ve bu süreçte yaşanan usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, binden fazla satış işlemi mercek altına alınırken ciddi idari para cezaları gündemde. Peki, yüzlerce araç sahibini ilgilendiren bu sürecin sonunda tüketicileri neler bekliyor?

Ticaret Bakanlığı ve Tesla Türkiye arasındaki inceleme süreci

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler, özellikle ÖTV farkı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri kapsamına alıyor. Yapılan incelemelerde 1.300’ün üzerinde satış işleminin tek tek kontrol edildiği belirtiliyor. Bakanlık, aracın ödemesini ÖTV artışından önce tam olarak gerçekleştiren müşterilerden, teslimat aşamasında ek ücret talep edilmesini mevzuata aykırı bir işlem olarak değerlendiriyor.

Her bir satış işlemi için ayrı ayrı idari para cezası uygulanması beklenirken, ceza tutarlarının işlem başına yüz binlerce TL seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor. Tesla Türkiye üzerinden araç satın alan ve ödemesini tamamlamasına rağmen ek vergi yüküyle karşılaşan tüketiciler için bu inceleme, hak arama sürecinde kritik bir virajı temsil ediyor. Bakanlık kaynakları, bu tür uygulamaların geniş çaplı bir piyasa ihlali olduğunu vurguluyor.

Yargıdan emsal karar: 260 bin TL’lik iade süreci

Bakanlık incelemesi devam ederken, yargı kanadından da tüketicileri sevindiren bir haber geldi. ÖTV artışı sonrası Tesla tarafından kendisinden 260 bin 998 TL ek ücret talep edilen bir müşteri, konuyu mahkemeye taşıdı. Tüketici mahkemesinde görülen davada, ödemesi tamamlanmış bir araç için sonradan ek ücret talep edilemeyeceğine hükmedildi. Tesla Türkiye, yerel mahkemenin bu kararını istinafa taşıyarak itiraz etse de sonuç değişmedi.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak markanın başvurusunu reddetti. Mahkeme kararı doğrultusunda, müşteriden haksız yere tahsil edilen 260 bin 998 TL’nin faiziyle birlikte araç sahibine geri ödenmesine karar verildi. Bu gelişme, benzer durumda olan ve ÖTV farkı ödemek zorunda kalan yüzlerce tüketici için güçlü bir emsal niteliği taşıyor. Hukukçular, benzer mağduriyet yaşayanların bu kararı referans göstererek dava açabileceğini belirtiyor.

Tüketici hakları ve satış sonrası süreç

Otomobil sektöründe satış sözleşmesi tamamlanmış ve bedeli ödenmiş ürünler üzerinde, vergi artışı gerekçesiyle geriye dönük fiyat düzenlemesi yapılması yasal bir zemine oturtulamıyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu tür ticari faaliyetlerin serbest piyasa kurallarını ve tüketici haklarını ihlal ettiğini kaydediyor. Tesla markasının globaldeki satış politikalarının yerel mevzuatlarla uyumu, bu inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Sektör temsilcileri, bu incelemenin sadece bir markayla sınırlı kalmayabileceğini, benzer uygulamalara başvuran diğer otomotiv şirketlerinin de denetlenebileceğini öngörüyor. Tüketicilerin araç satın alım aşamasında imzaladıkları sözleşmelerin detaylarını iyi analiz etmesi ve ödeme makbuzlarını saklaması, olası bir yargı sürecinde en büyük kanıtları olarak öne çıkıyor.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya advalorem (değer üzerinden) olarak alınan bir harcama vergisidir. Otomotiv sektöründe aracın motor silindir hacmine, yakıt tipine ve vergisiz satış bedeline göre farklı oranlarda uygulanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla’nın ek ücret talebini haklı buluyor musunuz yoksa mahkeme kararı yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!