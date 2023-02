Uzun zamandır beklenen MWC Barcelona 2023 etkinliği nihayet başladı. Daha ilk gün birçok marka ürünlerini sergilemeye ve piyasaya sürmeye başladı. Fuarda Xiaomi’nin Xiaomi 13 serisi, Honor’ın Honor Magic 5 serisi öne çıksa da bunların dışında dikkat çekici başka teknolojiler de tanıtılıyor. Bunlardan birisi ise Motorola’nın piyasaya sürmeye hazırlandığı Motorola Rizr isimli katlanabilir akıllı telefon.

Katlanabilir akıllı telefon denildiği zaman artık insanların aklına iki farklı form geliyor. Bunlardan birisi Galaxy Z Fold serisi gibi yatay katlanan, diğeri ise Galaxy Z Flip gibi dikey katlanan telefonlar. Motorola’nın sergilediği Motorola Rizr ikisi gibi de değil. Motorola tamamen farklı bir tasarımı hayata geçirmiş.

👀 Wow! Think I've found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023