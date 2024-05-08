İstanbul Havalimanı resmen kabusu yaşadı. İstanbul Havalimanı’nda, Fedex Havayolları’na ait bir kargo uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması sebebiyle gövdesi üzerine piste iniş yaptı. Olayın ardından, uçağın gövdesinde kısa süreliğine alevlerin yükseldiği görüldü. İniş sırasında yaşanan sürtünmenin etkisiyle oluşan bu alevler, havalimanı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Havalimanı Kabusu Yaşadı: Fedex Uçağı Gövdesi Üzerine İndi

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan bu olay, Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının iniş sırasında ön iniş takımlarının açılmaması sonucu gerçekleşti. Uçağın gövdesinin pist üzerine inmesi ve alevlerin yükselmesiyle birlikte, yakınlardaki itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve alevlerin kontrol altına alınması için müdahalede bulundu.

Olayın ardından, havalimanı yetkilileri ve güvenlik ekipleri, uçağın pistte bekletilerek incelemelerin yapılmasını sağladı. Uçağın pistten kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı ve havalimanı trafiği kısa bir süreliğine aksamış oldu. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı belirtilirken, uçaktaki hasarın büyük olduğunu söylemek mümkün.

Öte yandan, olayın yaşandığı pist çevresi, dronlar aracılığıyla görüntülendi. Pistte bekletilen uçağın dronlarla yapılan görüntülemesi, olayın boyutunu ve havalimanındaki çalışmaları gözler önüne serdi. Güvenlik ekipleri, olayın detaylarını incelemeye devam ederken, havalimanı yetkilileri ise benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya odaklandı.

İstanbul Havalimanı bu olayın ardından yeniden hızlıca trafiğe açılsa da, bu tür olayların yaşanmaması için uçuş öncesi kontrol ekiplerinin daha dikkatli olması gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Fedex uçağının iniş takımlarının açılmamasının sebebi neydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!