Netflix Türkiye fiyatlarının artması ile ücretsiz Netflix vadederek kullanıcıların kart bilgilerini çalmak için harekete geçen dolandırıcılar türedi. Netflix kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık vakası tespit edildi. Son dönemlerde, popüler dizi ve film platformu Netflix’in adını kullanarak insanları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, sahte e-postalar yoluyla kullanıcılara 90 gün ücretsiz üyelik vaadiyle yaklaşıyorlar.

Ücretsiz Netflix E-Postası Aldıysanız Sakın İtibar Etmeyin, Bunlar Dolandırıcı Yahu!

Netflix’e aitmiş gibi görünen sahte e-postalarda, kullanıcıların aboneliklerinin sona erdiği ve özel bir kampanya kapsamında 90 gün ücretsiz üyelik sunulduğu belirtiliyor. Ancak bu kampanyaya katılmak için kullanıcıların kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini paylaşması isteniyor. Kredi bilgilerinizi paylaştıktan sonrası zaten bilindik hikaye. Dolandırıcılar mail order yoluyla kartınızdan para çekiyor ve harcama yapıyorlar.

Bilinçli kullanıcılar, Netflix’in hiçbir zaman böyle bir ücretsiz üyelik kampanyası düzenlemediğini biliyor. Düzenlenen tek kampanya 1 ay ücretsiz Netflix kampanyası idi, o da kullanıcıların bunu kötüye kullanması nedeniyle kaldırıldı. Kullanıcılar, bu tür sahte e-postalara karşı dikkatli olmalı ve özellikle kredi kartı bilgilerini paylaşmadan önce dikkatlice düşünmeliler.

E-posta yoluyla yapılan dolandırıcılık, günümüzde giderek artan bir sorun haline gelmiş durumda. Ancak bu tür dolandırıcılıklardan korunmak mümkün. Kullanıcılar, öncelikle e-posta adreslerini dikkatlice inceleyerek sahte e-postaları tespit edebilirler. Ayrıca bazı mail uygulamalarında bu tarz mailleri engellemek için seçenekler de bulunuyorç

Ayrıca, herhangi bir kişisel veya finansal bilgiyi paylaşmadan önce, mutlaka güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmak önemli Bu şekilde, çevrim içi dolandırıcılık vakalarından korunmak daha kolay hale geliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Netflix 90 gün ücretsiz üyelik maili size de geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!