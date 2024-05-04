Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni amiral gemisi katili akıllı telefonu Poco F6 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco F6 Pro en alınabilir telefonlardan birisi olacak. Detaylara bakalım.

Poco F6 Pro neler sunacak?

Poco F6 Pro hakkında birçok sızıntı duyduk. Son sızıntı ise akıllı telefonun Geekbench testinden geldi. Geekbench testine göre F6 Pro 23113RKC6G model numarasına sahip olacak. Bu da akıllı telefonun Redmi K70’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu olacağını gözler önüne seriyor. F6 Pro henüz tanıtılmadı ancak Redmi K70 daha önce tanıtıldığı için Poco F6 Pro’nun özelliklerini biliyoruz.

Poco F6 Pro, 1440×3200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılacak.

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F6 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise F6 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.