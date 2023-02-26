Güney Koreli Samsung‘un katlanabilir telefon sektöründeki öncülüğü yadsınamaz bir gerçek. Samsung Galaxy Z serisi ile başarıdan başarıya imza atmaya devam edecek gibi görünüyor. Sızıntıları ile bilinen RGcloudS, Samsung Galaxy Z Flex, Galaxy Z Tab, Galaxy Z Flip Ultra ve Galaxy Z Fold Ultra katlanabilir cihazların üzerinde çalışıldığını söyledi.

RGcloudS‘a göre, Güney Koreli şirket bu katlanabilirleri 2024’te piyasaya sürmeye başlayacak. Ancak hepsi gelecek yıl çıkacak gibi görünmüyor. Açık olan şu ki, Samsung katlanabilir telefonları yeni nesil telefonları, dizüstü bilgisayarları ve tabletleri olarak görüyor olabilir. Samsung, 2019’dan beri sürekli olarak katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya süren tek marka. Görünüşe göre önümüzdeki yıldan itibaren katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye girişebilir.

RGcloudS, Galaxy Z Flex‘in üçe katlanabilir bir cihaz olacağını ortaya çıkardı. Bu tasarımın bir avantajı da ayrı bir kapak ekranına ihtiyaç duymamasıdır. Cihaz katlandığında ön tarafta kapak ekranı olarak ilk görüntü çıkıyor. Açıldığında, tablet gibi büyük bir ekran sağlayabilir. Dolayısıyla Galaxy Z Fold serisinden daha fazla ekran alanı sunuyor.

Sızıntıyı yapan kişi, Galaxy Tab Z‘nin katlanabilir bir tablet olacağını söylüyor. Açıldığında normal bir tablet olarak kullanılabileceği ve katlandığında akıllı telefon gibi kompakt bir cihaz haline gelebileceği görülüyor. Bu cihazda bir kapak ekranı bulunmayabilir.

Galaxy Z Flip Ultra ve Galaxy Z Fold Ultra, mevcut Z Flip ve Z Fold serilerinin gelişmiş versiyonları gibi görünüyor. Görünüşe göre Ultra modellerinin en önemli özelliği ekranları olacak. Sızıntıcı, Z Flip Ultra’nın Çinli ekran üreticisi BOE tarafından sağlanan bir dörtlü HD ekrana sahip olacağını, Z Fold Ultra’nın ise Samsung tarafından 4K ekrana sahip olacağını açıkladı.

RGcloudS katlanabilir telefonların yanında ayrıca Samsung’un K serisi telefonları piyasaya süreceğini söyledi. Eski J serisinin K serisi olarak geri getirileceğini de sözlerine ekledi. Ağırlıklı olarak orta sınıf fiyatlara sahip düşük kaliteli modelleri içerecek.

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Ayrıca Samsung’un “S+”yı sonlandıracağını söyledi, bu da Galaxy S serisinin artık bir Plus modeline sahip olmayabileceğini gösteriyor.