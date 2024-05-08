HMD Global, Nokia 3210’un 25 yıl önce piyasaya sürülen efsanevi selefinden ilham alarak nostaljiyi günümüze taşıyor. Yeniden doğan Nokia 3210 (2024), çağın teknolojisiyle buluşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu güncellenmiş model, 2,4 inçlik QVGA çözünürlüklü TFT LCD ekranı ve LED flaşlı 2 MP ana kamerasıyla donatılmış durumda.

S30+ işletim sistemiyle çalışan bu cihaz, Bulut Uygulamaları desteğiyle haberlere, hava durumu güncellemelerine ve YouTube Shorts’a anında erişim sağlıyor. Gücünü Unisoc T107 yonga setinden alan telefon, microSD kart desteğiyle 32 GB’a kadar genişletilebilen depolama alanı sunuyor. 64 MB RAM ile 128 MB dahili depolama alanı, kullanıcılara yeterli performans ve depolama imkanı sunuyor.

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Bluetooth 5.0 ile güçlendirilmiş olan Nokia 3210 (2024), 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo, MP3 oynatıcı ve klasikleşmiş Snake oyunu gibi özelliklerle donatılmış durumda. Ayrıca çıkarılabilir 1.450 mAh pil sayesinde USB-C ile hızlı şarj olabilen telefon, 9,8 saate kadar kesintisiz konuşma süresi sunuyor.

HMD Global, Nokia 3210’un (2024) piyasaya sürülmesiyle “Akılsız Telefonlar” trendinin yeniden yükselişe geçtiğini fark ediyor. Özellikle genç yetişkinler arasında akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili endişeler artarken, Nokia 3210’un dijital detoksa bir çözüm sunabileceğine inanılıyor. HMD, geçen yılın başarılı modeli Nokia 2660 Flip’in izinden giderek, özellikli telefon pazarında daha fazla büyümeyi hedefliyor.

Nokia 3210 (2024) özellikleri