iOS 18 yapay zeka alanında rakipsiz olacak. Uzun zamandır süregelen söylentiler sonunda gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Apple, iPhone 16 serisi ve iOS 18 ile büyük bir yapay zeka atılımı yapmaya hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre, bu yenilikler, Safari, Spotlight Search, Siri, Mail ve Mesajlar gibi temel iOS uygulamalarını hedef alıyor ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Apple Yapay Zeka Hamlesi: iPhone 16 Serisi ve iOS 18 Ne Vadediyor?

Rapor, Apple’ın yapay zeka stratejisinde önemli bir yer işgal eden gizliliği korurken kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi vaat eden önemli güncellemeleri ortaya koyuyor. Özellikle, ‘Ajax’ LLM adlı yapay zeka modeli, metin girişlerini hızlı bir şekilde analiz ederek tam cümle yanıtları sunuyor. Safari ve Mesajlar gibi uygulamalarda, kısa ve öz metin özetleri oluşturmak için anahtar kelimeleri ve ifadeleri tanımlayarak temel bir rol oynuyor.

Safari 18 güncellemesiyle birlikte gelecek olan ‘Akıllı Arama’ özelliği, kullanıcıların web sayfalarının kısa özetlerini oluşturmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, yapay zeka modeli, metin içinde geçen kişileri tanımlayarak ve Takvim uygulamasından ilgili bilgileri çekerek uygulamalarla entegrasyonunu güçlendiriyor. Siri, bu özelliklerden faydalanarak Mesajlar içeriğini analiz edebilir ve basitleştirilmiş özetler sunabilir.

Ancak, daha karmaşık görevler hala bulut işlemlerine bağlı olabilir. Bu durum, Apple’ın OpenAI ve Google gibi şirketlerle ortaklıklar kurmayı düşündüğünü gösteren önceki raporlarla uyumlu görünüyor. Bununla birlikte, kulis bilgilerine göre, Apple iOS 18 yazılım test ortamlarında bile kullanıcı gizliliğine önem veriyor ve bulut tabanlı işlemeyi minimumda tutarak hassas verilerin korunmasını sağlamayı hedefliyor.

Apple’ın bu yenilikleri, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) resmen tanıtması bekleniyor. Bu adım, iPhone 16 serisi ve iOS 18 güncellemesinin kullanıcıların beklentilerini nasıl karşılayacağını ve Apple’ın yapay zeka alanındaki ilerlemesini nasıl şekillendireceğini görmek için heyecanla bekleniyor.

Apple cephesi bütün sistem uygulamalarına yapay zekanın gücünü entegre ederek, Samsung Galaxy AI gibi rakiplerine karşı ciddi bir avantaj elde etmek istiyor. Tüm bu yenilikleri, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde göreceğiz gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zeka konusunda rakiplerini geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!