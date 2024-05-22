Apple, bu ay teknoloji dünyasını heyecanlandıran nesil iPad Pro’yu duyurdu. Yeni iPad Pro, güçlü M4 çip ve daha ince bir tasarım ile geliyor. Ancak, arka kamera düzenlemesindeki değişiklikler ve gizemli yeni bir sensör kullanıcıların dikkatini çekti. Ultra geniş lensi sessizce kaldırarak tek geniş lens ve LiDAR tarayıcıya geri dönen Apple, bazı kullanıcıların arka kamerada fark ettiği fazladan bir deliğin ne olduğunu merak etmelerine neden oldu.

Yeni iPad Pro’nun ‘Gizemli’ Sensörü

Yeni nesil iPad Pro’nun en çok konuşulan yeniliklerinden biri, arka kameradaki fazladan deliğin işlevi oldu. Önceki modellerde iki kamera lensi (geniş ve ultra geniş), LiDAR tarayıcı, LED flaş ve mikrofon bulunuyordu. Ancak yeni iPad Pro’da geniş kamera, LiDAR tarayıcı, mikrofon, LED flaş ve yeni bir sensör yer alıyor. Peki, bu yeni sensör nedir?

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Apple‘ın yeni iPad Pro Kullanım Kılavuzu’na göre, bu yeni sensör bir Ortam Işığı Sensörüdür. Normalde iPad’lerde ekranın ön tarafında otomatik parlaklık ve True Tone özelliklerini kontrol etmek için bir ortam ışığı sensörü bulunur. Ancak, Apple bu sefer arkaya ek bir sensör ekleyerek kamerayı geliştirmeyi hedefliyor.

Apple’ın açılış konuşmasında vurgulanan önemli bir özellik, M4 iPad Pro’nun gölgeleri kaldırarak belge taramayı iyileştiren yeni nesil “uyarlanabilir” True Tone flaş oldu. Bu flaş, donanım ve yapay zeka kullanarak ortam ışığı koşullarını algılıyor. Ortam Işığı Sensörü, belgelerin fotoğraflarını çekerken uyarlanabilir True Tone flaşın rengini ayarlamak için kullanılıyor. Bu, belge taramalarında daha net ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Apple, yeni sensörün sadece şu anda mevcut olan özellikler için mi yoksa gelecekteki bir özelliğin parçası olarak mı kullanıldığını henüz açıklamadı. Teknoloji meraklıları, bu sensörün ileride piyasaya sürülebilecek yeni işlevler için kullanılabileceğini öngörüyor. Bu durum, Apple’ın sürekli olarak inovasyon ve geliştirme peşinde olduğunu gösteriyor.

Yeni iPad Pro, Apple’ın en güçlü mobil işlemcisi olan M4 çip ile donatılmış durumda. Bu çip, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, daha ince bir tasarıma sahip olan yeni iPad Pro, hem estetik hem de taşınabilirlik açısından kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlıyor.