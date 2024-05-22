Samsung , teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirecek olan yeni nesil AI destekli bilgisayar serisi Samsung Galaxy Edge4 Copilot+ PC serisini resmi olarak tanıttı. Bu yeni seri, Samsung’un AI teknolojilerini bilgisayarlara entegre etme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Edge4 Copilot+ PC özellikleri ile dikkat çekiyor

Samsung Galaxy Edge4 Copilot+ PC yapay zeka destekli bilgisayarı olma özelliğini taşıyor ve iki farklı boyutta sunuluyor. Bunlar 14 inç ve 16 inç olarak açıklandı. Bu cihazlar, çevre dostu bir yaklaşımla geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum malzemelerden üretilmiş şık ve premium bir tasarıma sahip.

14 inç Samsung Galaxy Edge4 Copilot+ PC modeli, 4.0 GHz çift çekirdekli Boost ile 3.4 GHz hızında çalışan 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemci tarafından destekleniyor. 16 GB RAM ile desteklenen bu model, 512 GB SSD depolama alanına sahip ve 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Cihazın AMOLED dokunmatik ekranı, 3K çözünürlük (2880 x 1800) ve 120 Hz yenileme hızı sunarak etkileyici bir görsel deneyim sağlıyor. HDR, VRR ve %120 P3 renk gamı kapsamasıyla 500 nit parlaklığa ulaşan ekran, multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB 4 Type-C bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve birleşik ses girişi bulunuyor. 1.17 kg ağırlığındaki ve 10.9 mm kalınlığındaki cihaz, taşınabilirliği ile dikkat çekiyor.

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16 inç Samsung Galaxy Edge4 Copilot+ PC iki farklı versiyonla geliyor. Üst düzey versiyon, 4.2 GHz’e kadar hızlandırılmış Snapdragon X Elite işlemci ve 1 TB depolama alanına sahipken, diğer versiyon 14 inç modelle aynı işlemciyi ve 512 GB depolama kapasitesini sunuyor. Her iki model de 14 inçlik modelle aynı ekran özelliklerine sahip olup, geniş ekranlarıyla daha fazla çalışma alanı sunuyor.

Ek bağlantı noktaları arasında USB 3.2 Tip-A ve microSD kart yuvası bulunuyor. 16 inçlik modeller, 1.55 kg ağırlığında ve 12.3 mm kalınlığında olup, taşınabilirlikten ödün vermeden geniş ekran deneyimi sunuyor.

Her iki model de Qualcomm Hexagon NPU, 55.9Wh veya 61.8Wh pil ve 65W USB-C adaptör ile geliyor. Diğer özellikler arasında 2 MP (1080p FHD) kamera, çift mikrofon, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve Pro Klavye bulunuyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 yer alırken, cihazlar Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışıyor.

Galaxy Book4 Edge, kutusundan çıktığı haliyle Samsung Knox güvenliği ve Microsoft Secured-core PC özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca Recall, Live Captions ve Cocreator gibi Copilot+ özelliklerinin yanı sıra belirli Galaxy AI özelliklerini de içeriyor.

Galaxy Book4 Edge, şık Safir Mavisi renginde sunulacak ve 18 Haziran 2024’ten itibaren satışa çıkacak. Fiyatlandırma şu şekilde: