Avrupa Birliği tarafı, Google’ın Gemini yapay zekâsının Android içinde nasıl konumlandığına itiraz ediyor ve rakip yapay zekâ modelleri için de aynı imkânların sunulmasını istiyor.
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AB neye itiraz ediyor?
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Avrupa Komisyonu, Gemini’nin Android içinde “varsayılan” ve derin entegrasyonlu şekilde sunulmasının, diğer yapay zekâ asistanlarına karşı haksız avantaj yaratabileceğini değerlendiriyor.
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Komisyonun derdi, “Android’de yapay zekâ asistanı olsun olmasın” değil; Gemini’ye tanınan erişim, entegrasyon ve görünürlük haklarının üçüncü taraf modeller için de eşit şekilde sağlanması.
Hangi çerçevede inceleniyor?
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Soruşturma, AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yürütülüyor.
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Amaç, Google’ın Android işletim sistemi üzerinden Gemini’yi öne çıkarırken rakip yapay zekâ asistanlarının engellenmemesini veya dezavantajlı konuma itilmemesini güvence altına almak.
Sonuçta ne olabilir?
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İnceleme yaklaşık 6 ay sürecek; bu sürecin sonunda Komisyon, Google’a uyulması gereken resmî talimatlar iletebilecek.
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Bu talimatlar, Android’de Gemini dışındaki yapay zekâ asistanlarının da:
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Varsayılan olarak seçilebilmesi,
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Sistem seviyesinde benzer entegrasyon haklarına sahip olması,
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Kullanıcıya daha görünür seçenekler olarak sunulması yönünde düzenlemeler içerebilir.
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