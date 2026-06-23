Avrupa Birliği tarafı, Google’ın Gemini yapay zekâsının Android içinde nasıl konumlandığına itiraz ediyor ve rakip yapay zekâ modelleri için de aynı imkânların sunulmasını istiyor.

AB neye itiraz ediyor?

Avrupa Komisyonu, Gemini’nin Android içinde “varsayılan” ve derin entegrasyonlu şekilde sunulmasının, diğer yapay zekâ asistanlarına karşı haksız avantaj yaratabileceğini değerlendiriyor.

Komisyonun derdi, “Android’de yapay zekâ asistanı olsun olmasın” değil; Gemini’ye tanınan erişim, entegrasyon ve görünürlük haklarının üçüncü taraf modeller için de eşit şekilde sağlanması.

Hangi çerçevede inceleniyor?

Soruşturma, AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yürütülüyor.

Amaç, Google’ın Android işletim sistemi üzerinden Gemini’yi öne çıkarırken rakip yapay zekâ asistanlarının engellenmemesini veya dezavantajlı konuma itilmemesini güvence altına almak.

Sonuçta ne olabilir?