Akıllı telefon pazarında rekabet giderek katlanabilir modellere doğru kayarken, gözler uzun zamandır Apple cephesine çevrilmiş durumdaydı. Sonunda teknoloji devinin gizli projesine dair somut sızıntılar gelmeye başladı ve donanım üreticileri için hazırlanan prototip kalıpları sızdırıldı. Peki sızdırılan bu kalıplara göre Katlanır iPhone tam olarak nasıl görünüyor?

Katlanır iPhone tasarımı pasaport formunu benimsiyor

Sektördeki güvenilir bilgi kaynaklarından Sonny Dickson tarafından paylaşılan yeni görseller, Katlanır iPhone ve iPhone Fold isimleriyle anılan cihazın tasarım hatlarını gün yüzüne çıkarıyor. Kılıf ve aksesuar üreticilerinin lansman öncesi hazırlık yapabilmesi için milimetrik hassasiyetle üretilen bu maketler, cihazın nihai kasası hakkında oldukça net bilgiler veriyor. Görünüşe göre Apple, rakiplerinin aksine ince uzun bir yapı yerine çok daha geniş ve pasaportu andıran bir form faktörü tercih ediyor.

Ortaya çıkan detaylara göre bu yeni modelin iç kısmında 7.8 inç boyutunda ve iPad benzeri 4:3 en boy oranına sahip bir ekran yer alacak. Bu 4:3 formatı, cihazın açıldığında tam bir kareye yakın olacağı anlamına geliyor ve özellikle belge okuyan, harita kullanan veya çoklu görevlerle çalışan kullanıcılar için ekranı çok daha verimli hale getiriyor. Cihazın dış yüzeyinde ise günlük bildirimleri ve temel işlemleri yönetmek için 5.5 inçlik ikincil bir ekran bulunacağı iddia ediliyor.

Kasa yapısına baktığımızda, cihazın açık konumdayken sadece 4.5 mm kalınlığında olacağı ve titanyum bir çerçeveyle destekleneceği belirtiliyor. Arka yüzeyin tamamen camdan oluşması beklenirken, kamera modülünün boydan boya uzanmak yerine arka kapağın üçte dörtlük kısmını kaplayan yatay bir adacık şeklinde tasarlandığı görülüyor. Üstelik Apple’ın bu modelde güvenlik tercihi olarak Touch ID parmak izi okuyucusunu kullanacağı söyleniyor. Parmak izi okuyucu, katlanabilir yapıda telefonu masadan kaldırmadan kilit açmayı oldukça kolaylaştırıyor.

iPhone 18 Pro serisinin maketleri de sızdırıldı

Sızdırılan kalıplar arasında sadece katlanabilir cihaz değil, aynı zamanda sonbahar aylarında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri de yer alıyor. Bu cihazların genel tasarım dili önceki nesillerle büyük benzerlik gösterse de, ekran üzerindeki Dynamic Island çentiğinin belirgin şekilde küçültüldüğü göze çarpıyor. Yaklaşık 2.000 dolar başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alması beklenen katlanabilir modelin ise teknik zorluklar nedeniyle standart seriden daha ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın pasaport tasarımına sahip ilk katlanabilir telefonu beklentilerinizi karşılayabilir mi?