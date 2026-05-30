Teknoloji devi Google, yapay zeka aracının yeni kullanım sınırlarına yönelik gelen yoğun şikayetlerin ardından hızlıca geri adım attı. Şirket, kullanıcıların günlük iş akışını etkileyen kota sisteminde esneklikler sağlayacağını duyurdu. Bu hamle, özellikle karmaşık görevler üzerinde çalışan profesyonellerin platformu daha verimli kullanmasını hedefliyor. Peki yenilenen Google Gemini sistemi, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarabilecek mi?

Tepki çeken Google Gemini kota sisteminde yeni dönem

Google Gemini için yakın zamanda duyurulan işlem gücü odaklı dinamik kota sistemi, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara yol açmıştı. Şirketin eski sabit mesaj limitleri yerine getirdiği beş saatlik ve haftalık esnek sınırlar, kotaların çok hızlı tükenmesine neden oluyordu. Özellikle Reddit ve X platformlarında bir araya gelen kullanıcılar, tek bir komutla kullanım haklarının tükendiğini belirtti.

Hatta bazı içerik üreticileri, yeni Gemini Omni modeline video ürettirmek istediklerinde, işlem daha tamamlanmadan limit uyarısıyla karşılaştıklarını rapor etti. Gelişmeler üzerine açıklama yapan projenin lideri Josh Woodward, kullanıcı taleplerini haklı bulduklerini ve sistemi optimize edeceklerini duyurdu. Bu hızlı geri dönüş, yoğun rekabet ortamında kullanıcı sadakatini korumak adına büyük önem taşıyor.

Tek bir komut kotayı bitirmeyecek

Woodward, platformda daha adil bir deneyim sunmak adına tek bir komutun harcayabileceği maksimum işlem gücünü sınırlayacaklarını açıkladı. Gemini lideri, “Pro modelinden daha fazla yararlanabilmeniz için tek bir komutun kullanabileceği kota miktarını sınırlandırıyoruz” sözleriyle yeni yaklaşımı özetledi. Böylece devasa veri analizi gerektiren tek bir komut, tüm günlük kotanızı bir anda yutamayacak.

Kullanıcı dostu bir diğer önemli değişiklik ise başarısız olan yapay zeka işlemlerinde yaşanacak. Sistemsel hatalar ya da yarıda kesilen yanıtlar artık kullanıcıların kullanım hakkından düşülmeyecek. Google, yalnızca başarıyla sonuçlanan çıktıların kotaya yansıtılacağını taahhüt ederek teknik aksaklıklardan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Şeffaf takip ve model tercihleri

Özellikle Deep Research gibi yoğun işlemci gücü tüketen gelişmiş özelliklerin daha rahat kontrol edilebilmesi için yeni takip araçları geliyor. Şirket, kullanıcıların kotalarının nereye harcandığını daha net görebilmeleri için detaylı kullanım analizleri ve anlık bildirimler sunacak. Bu sayede kullanıcılar, hangi işlemlerin daha çok kaynak tükettiğini kolayca izleyebilecek.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bu adımlar, Google’ın kullanıcı geri bildirimlerine verdiği önemi net şekilde gösteriyor. Yapay zeka pazarındaki OpenAI gibi rakiplerin benzer sınırlamalar uyguladığı dönemde, esneklik sağlayan bu hamle Gemini platformunu daha cazip kılabilir.

Ayrıca kullanıcıların her oturumda yeniden model seçme derdi de ortadan kalkıyor. Gemini artık tercih ettiğiniz modeli oturumlar boyunca hafızasında tutacak ve manuel bir değişiklik yapmadığınız sürece o modelle çalışmaya devam edecek. Ancak kotanız tamamen dolarsa, sistem sizi otomatik olarak daha hafif bir modele yönlendirecek.

