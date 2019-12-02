Yeni hızlı şarj teknolojisi rekorları alt üst ediyor!

Günümüzde şarj sürelerini azaltmak için çeşitli yenilikler denense de, kullanıcılar hızlı şarj teknolojilerinden tam anlamıyla memnun değil. Görünüşe göre geliştirme aşaması tamamlanan yeni bir şarj teknolojisi, Xiaomi’nin henüz piyasaya çıkmayan 100W değerindeki teknolojisini bile geride bırakacak!

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Yeni nesil hızlı şarj teknolojisi: 1 dakikada %80 doluluk oranı mümkün mü?

Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Küresel Mezunlar Forumu, mobil cihazlar için devrimsel bir şarj teknolojisini ortaya çıkardı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisine ilişkin araştırma sonuçları, Profesör Huang Yunhui tarafından paylaşıldı. Aktarılan verilere göre azot katkılı sert karbon anot kullanılarak yapılan çalışmalarda 1 dakika şarj ile %80 oranında batarya dolumu mümkün oluyor.

Yunhui’nin verdiği bilgilere göre proje 2014 yılında üniversite bünyesinden çıktı ve Huawei’ye devredildi. Bunun yanı sıra hızlı şarj teknolojisinin Huawei P30 modelinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı da bildiriliyor. Ayrıca projenin güvenilirlik anlamında kanıtlanması için bazı yarışmalara katılması ve çevrecilik ödülü alması da dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin geliştirdiği 100W süper şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakika içerisinde tamamen dolduruyor. Ancak bu teknoloji uygun şartlar sağlanamadığı için henüz endüstriyel üretime taşınabilmiş değil. Halihazırda Huawei’nin elinde bulunan karbon anot bazlı projenin gerçek hayata uyarlanması durumunda uzun şarj sürelerinin tamamen ortadan kalkabileceği iddia ediliyor.