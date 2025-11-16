Akıllı telefon pazarında 2025’in en merak edilen modellerinden Samsung Galaxy S26 için yeni iddialar gündemi karıştırdı. Peki, Samsung gerçekten fiyatları sabitleyerek Türkiye’de kullanıcıların yüzünü güldürmeye mi hazırlanıyor? Yoksa bu strateji, tasarımda bazı fedakârlıkların habercisi mi?

Samsung Galaxy S26 fiyatı sızdı! İşte sevindiren haber

Samsung Galaxy S26 hakkında konuşulan son bilgiler, şirketin bu yıl fiyat politikasında radikal bir karar aldığına işaret ediyor. Sızıntılara göre Samsung, yükselen parça maliyetlerine rağmen fiyatları artırmak yerine istikrarı korumayı tercih ediyor. İddialara göre markanın önceliği artık ultra ince tasarımlar değil; kullanıcıların bütçesini yormayan bir amiral gemisi ortaya koymak. Bu strateji, ilgili söylentilerde adı sık geçen “fiyat stabilitesi” ve “tasarım değişikliği” gibi kelimeleri de doğrular nitelikte.

Türkiye’de özellikle artan döviz kuru göz önüne alındığında, Galaxy S26 için fiyatların sabit tutulması büyük bir avantaj yaratabilir. Sızıntıya göre Samsung, ABD’de başlangıç fiyatını 799 dolar seviyesinde bırakmayı planlıyor. Bu durum, Galaxy S25 ile aynı fiyatlandırma demek. Türkiye’ye uyarlandığında bu tablo, amiral gemisi sınıfında rakiplerine göre daha ulaşılabilir bir model anlamına gelebilir.

Öte yandan, ince çerçeveler ve daha keskin hatlar sunması beklenen Samsung Galaxy S26 için şirketin 6,9 mm incelik hedefinden geri adım attığı iddia ediliyor. Tasarım değişikliğinin geride bırakılması, kullanıcıların merakla beklediği zarif görünümün bir miktar törpüleneceğini gösteriyor. Ancak buna rağmen Samsung’un yazılım arayüzünde ve uygulama tasarımlarında sadeleşmeye ve performansı artırmaya yönelik dokunuşlar yaptığı da belirtiliyor.

Pil tarafında ise biraz karmaşık bir tablo var. İlk hedefin 4.900 mAh olduğu söylense de, Samsung Galaxy S26 için planlanan yeni bataryanın 4.300 mAh kapasiteye çekildiği iddia ediliyor. Yine de bu değer, günlük kullanımda ciddi bir performans artışı sunabilir. Bu kararın, ince kasa hedefinin rafa kaldırılmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Sızdırılan fotoğraflarda cihazın sade ve modern hatlara sahip olduğu görülüyor. Özellikle kamera modülünün daha minimal bir çizgiye evrilmesi, Samsung Galaxy S26 tasarımında “gereksiz detaylardan arınma” yaklaşımını destekliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S26, fiyat istikrarı karşılığında bu tasarım değişikliklerinden feragat etmeye değer mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!