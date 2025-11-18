Türkiye’de uzun süredir tartışılan yeni düzenleme, özellikle ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki hükümet hangi araç sınıflarında değişikliğe gitmeyi planlıyor? Ehliyet kategorilerindeki bu olası genişleme, motosiklet kullanımını nasıl etkileyebilir?

Ehliyet düzenlemesi yeniden gündemde! B sınıfına 250 cc muafiyet bekleniyor

Ehliyet düzenlemesine yönelik son iddialar, hükümetin geçen yıl getirilen 125 cc muafiyetini daha geniş bir çerçeveye taşımayı değerlendirdiğini gösteriyor. Buna göre, mevcut uygulamanın yalnızca şehir içi ulaşımda değil, şehirler arası yolculuklarda tercih edilen 150 cc – 250 cc arası motosikletleri de kapsayacak bir yapıya dönüşebileceği öne sürülüyor.

Eğer bu değişiklik hayata geçerse, ehliyet kategorileri ve kullanım alanları Türkiye genelinde ciddi bir dönüşüm yaşayabilir. Sözcü’nün haberinde yer alan bilgilere göre tartışmaların odağında, yaklaşık bir yıldır kamuoyunda gündemden düşmeyen “Trafik Eylem Planı” yer alıyor. Meclis’te bu konuda ortak bir noktada buluşulamaması, taşıt sahipleri için alternatif yolların değerlendirilmesine yol açmış durumda.

Hükümetin üzerinde durduğu seçeneklerden biri de muafiyetin kapsamını genişleterek daha fazla motosiklet tipine erişimi kolaylaştırmak. Bu süreçte standartların nasıl şekilleneceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle sosyal medyada motosiklet kullanımıyla ilgili iki farklı görüş sert şekilde karşı karşıya gelmiş durumda.

İlginizi Çekebilir: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş telefon piyasasında inceleme başlattı!

Bir grup vatandaş, daha yüksek hacimli motosikletlere erişimin kolaylaşmasının ulaşımı hızlandıracağını savunurken; diğer grup, kuralların esnetilmesinin güvenlik açısından risk oluşturabileceğini dile getiriyor. Bu tartışmaların artmasında Türkiye’de yükselen motosiklet kullanımı da önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl yürürlüğe giren 125 cc muafiyetinin ardından yeni bir adımın atılıp atılmayacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek. Eğer söz konusu genişleme resmileşirse, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet tercihleri ve ulaşım alışkanlıkları önemli ölçüde değişebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni düzenlemenin motosiklet kullanımını nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!