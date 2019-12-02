Haber
Rusya artık kendi yazılımları yüklü olmayan cihazları yasaklayacak!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan ve 1 Temmuz 2020 ile yürürlüğe girecek dikkat çeken yasayı onayladı.
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi tarafından oluşturulan yasa ile 1 Temmuz 2020‘den itibaren devletin belirlediği Rus yapımı yazılımları ön yüklü olarak cihazında bulundurmayan şirketlere yaptırımlar uygulanacak. Yani artık tüm cihaz üreticileri Rus yapımı yazılımları cihazlarında ön yüklü getirmek zorunda olacak. Bunların içine tüm akıllı telefon markaları katılırken, tüm bilgisayar markalarını da bu listeye ekleyebiliriz.
Bu yasayla birlikte Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceği ve tüketici haklarının da korunacağı düşünülüyor. Bazı uzmanlar tarafından ise yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor. Ayrıca Rus menşeili birçok şirket bu yasanın kendileri açısından iyi olacağını söylüyor. Çünkü Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler artık Rusya’da Yandex hizmetlerini ve mail.ru servisini ön yüklü olarak getirmek zorunda kalacak.
Bu şekilde Rus şirketler, indirme sayıları ile ön plana çıkarken, dünya genelindeki yazılım rekabetine katılmış olacak. Vladimir Putin‘in de onay vermesinden sonra artık yasa 1 Temmuz 2020 ile uygulanmaya başlayacak. Şirketlerin ise bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.
Genel
Singapur Hava Yolları ilk İstanbul A350-900 uçuşunu gerçekleştirdi!
Singapur Hava Yolları yeni uçağı A350-900 ile ilk uçuşunu Singapur’dan İstanbul’a gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ilk kez Premium Economy sınıfı Türkiye’de kullanılmaya başlandı.
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Singapur Hava Yolları’nın Airbus A350-900 uçağında 42 Business Class, 24 Premium Economy ve 187 Economy Class olmak üzere toplam 253 koltuk bulunuyor. İleri teknolojisi ile KrisWorld yolcularına uçak içi eğlence hizmetini sunacak olan uçak, Wi-Fi hizmeti ile yolcularına uçuş sırasında hizmet verecek.
A350-900’ün Türkiye’den Singapur’a yapacağı ilk uçuşu için özel hazırlanan menüde yer alacak yemekler, Singapur Hava Yolları’nın Türkiye Facebook Sayfası’nı takip eden 100.000’den fazla kişinin oyları ile belirlendi. Business Class menüsünde Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Adana Kebap ve Kadayıf yer alırken, Premium Economy ve Economy Class’ta uçan yolculara İmambayıldı, Adana Kebap ve Sütlaç gibi Türk Mutfağı’nın en sevilen lezzetleri sunuldu.
AirBus A350-900 özellikleri
Airbus A350-900, 67 metre uzunluğu ve 65 metre kanat açıklığı ile oldukça büyük bir boyuta sahip. Uzun menzilli uçuşlar için tercih edilen uçak, normal şartlarda 15.000 km menzile sahip. Lakin Singapur Hava Yolları bünyesinde bulunan özel A350‘nin çok daha fazla menzile sahip olduğu biliniyor. Uçakta kullanılan motor, Rolls-Royce tarafından üretilen Trent XWB modeli. Bu motor ile menzil uzatılabilirken, daha fazla yakıt tasarrufu yapılabiliyor.
İçerisinde bulunan, çöp presleme makinesi ile hosteslerin çöpleri poşette biriktirmesinin önüne geçerken, Business Class’ta bulunan eğlence sistemi ile uçuşlarınız hareket kazanıyor. Business Class’ta 1+2+1 şeklinde oturma düzeni bulunurken, Premium Economy ve Economy Class’ta 3+3+3 şeklinde oturma düzeni bulunuyor. 13.000 metre irtifaya çıkabilen uçak, 945 km/s son sürata çıkabiliyor. Uçuşlardaki sehir süratı ise 903 km/s olarak biliniyor. Dış kaplama ve önemli parçalarında kompozit malzeme kullanılan uçağın, %53’ü kompozit malzemeden oluşmaktadır.
Boeing 787 Dreamliner ile aynı sınıf olarak gösterilen Airbus A350-900, Dreamliner’dan daha tasarruflu bir uçak olduğu biliniyor. Ayrıca uçağın genel tanımı olarak, geniş gövdeli, uzun menzilli ve çift jet motorlu jet yolcu uçağı diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 10 milyon Redmi Note 8’i sadece üç haftada sattı!
Xiaomi, Redmi Note 8’i 29 Ağustos’ta kullanıcılara duyurmuştu. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, sadece üç hafta sonra çok önemli bir satış başarısına imza attı. Üretici, dünya çapında toplamda 10 milyon telefon sattıklarını açıkladı.
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Şirket, cihazı satışa çıkardıktan sonra Redmi Note 8’i kendi sitesi üzerinden fiyatında indirime gitmişti. Fakat bu sadece 6/128 GB’lık seçenek için sadece Çin’de uygulanmış bir politika olarak uygulandı.
Firma, Çin üzerinden yaptığı açıklamalarda günde 110,000 ünite telefon sattığını belirtti. Bu rakam satışın olduğu her gün için geçerliymiş.
Xiaomi, kendi anonslarında Redmi K30’a artık odaklanacağını belirtiyor. Yarın izleyeceği takvimi açıklaması bekleniyor. Biz, açıkçası firmanın 5G teknolojisine sahip modelleri yavaş yavaş duyurmasını bekliyoruz. İleri seviye bağlanılabilirlik ve daha hızlı şarj desteği seçeneğine sahip modellerde açıklanabilir.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni güçlü WIFI anten modeli CPE605’i tanıttı!
TP-Link, yayınlamış olduğu basın bülteniyle CPE605 model ismine sahip güçlü WIFI anten modelini yayınladığı basın bülteniyle duyurmuş oldu.
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Wifi ürün pazarını domine eden şirketlerden biri olan TP-Link yeni antenini tanıtı. Bu modelle birlikte wifi gücü çok daha uzak mesafelere taşınabilecek. Kırsal kesimde; MOBESE kameraları gibi uygulamalarda; çok geniş alana yayılmış fabrika, üniversite yerleşkesi gibi mekanlarda WiFi sinyallerini uzun mesafelerde aktarabilmek için kullanılan CPE605 kullanılmak için tasarlanmış.
Bu yeni anten 23dbi yüksek kazançlı ve yönlü bir anten olduğunu söyleyebiliriz. Son derece kolay monte edilebilen yeni dış mekan anteni, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, her tür hava koşuluna dayanacak sağlamlığa sahip. CPE605, IP65 standardında hava koşullarına dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli anten, tüm hava koşullarında işlevini sürdürebiliyor, WiFi sinyallerini iletmeyi başarıyor.
Merkezi Yönetim Yazılımı ile kolay yönetim!
TP-Link’in yeni dış mekan anteni CPE605’in yönetimi de kolay. TP-Link’e ait Pharos Kontrol Yazılımı kurulu olarak satışa sunulan ürün, bu sayede kullanıcılara tek bir bilgisayardan ağdaki tüm cihazları yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile ağdaki cihazları saptama, durum izleme, sabit yazılım yükseltme ve ağ bakımı yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimi mümkün kılıyor.
Geniş açık alana yayılmış iş yerleri için biçilmez kaftan olan uydusal anten, Türkiye’de KDV dahil 50 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Tüm yetkili satış kanallarından kurumsal sektörde kullanmak için bu cihazı edinebilirsiniz.