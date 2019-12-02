Rusya artık kendi yazılımları yüklü olmayan cihazları yasaklayacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan ve 1 Temmuz 2020 ile yürürlüğe girecek dikkat çeken yasayı onayladı.

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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi tarafından oluşturulan yasa ile 1 Temmuz 2020‘den itibaren devletin belirlediği Rus yapımı yazılımları ön yüklü olarak cihazında bulundurmayan şirketlere yaptırımlar uygulanacak. Yani artık tüm cihaz üreticileri Rus yapımı yazılımları cihazlarında ön yüklü getirmek zorunda olacak. Bunların içine tüm akıllı telefon markaları katılırken, tüm bilgisayar markalarını da bu listeye ekleyebiliriz.

Bu yasayla birlikte Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceği ve tüketici haklarının da korunacağı düşünülüyor. Bazı uzmanlar tarafından ise yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor. Ayrıca Rus menşeili birçok şirket bu yasanın kendileri açısından iyi olacağını söylüyor. Çünkü Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler artık Rusya’da Yandex hizmetlerini ve mail.ru servisini ön yüklü olarak getirmek zorunda kalacak.

Bu şekilde Rus şirketler, indirme sayıları ile ön plana çıkarken, dünya genelindeki yazılım rekabetine katılmış olacak. Vladimir Putin‘in de onay vermesinden sonra artık yasa 1 Temmuz 2020 ile uygulanmaya başlayacak. Şirketlerin ise bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.