Honor 500 Pro modeline ait ilk sızıntılar ortaya çıktı. Şirketin yeni orta-üst segment serisiyle ilgili detaylar, tanınmış sızıntı kaynağı Smart Pikachu tarafından paylaşıldı. Görünüşe göre Honor, tasarım çizgisini korurken donanım tarafında önemli yükseltmelere gidiyor. Peki Honor 500 Pro neler sunacak?

Honor 500 Pro özellikleri sızdırıldı

Yeni bilgilere göre Honor 500 Pro, 6.6 inç büyüklüğünde düz ve geniş bir ekrana sahip olacak. Ekranın köşeleri belirgin şekilde yuvarlatılmış olacak ve tasarım dili açısından iPhone modellerini andıran bir dokuya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da seriye daha premium bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Fotoğraf tarafında ise serinin güçlü bir adım attığı görülüyor. 200 MP çözünürlüklü ana kamera, yeni nesil sensörle desteklenecek. Bu da özellikle düşük ışık koşullarında daha net görüntüler ve yüksek dinamik aralık sağlayacak. Önceki nesil Honor 400 Pro modelinde de 200 MP ana kamera yer alıyordu, ancak bu kez lens ve sensör kalitesinde iyileştirmeler yapılmış durumda.

Honor’un yeni serisinde performans tarafı da iddialı olacak. Sızıntılara göre Honor 500 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite ile donatılacak. Bu yonga seti, enerji verimliliği ve ısı yönetimi açısından Snapdragon 8 Gen 3’e göre belirgin avantajlar sunuyor.

Serinin standart modeli Honor 500’de ise muhtemelen Snapdragon 7 Gen 4 kullanılacak. Bu da fiyat-performans odaklı kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturabilir. Donanım farkı, “Pro” modelini özellikle oyun ve kamera performansında öne çıkaracak.

Honor 500 ne zaman çıkacak?

Kaynağa göre Honor 500 serisi bu yılın sonunda, muhtemelen Aralık 2025’te Çin’de tanıtılacak. Henüz küresel lansman hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Daha önce Honor 300 serisinin global pazara sunulmaması dikkate alındığında, 500 serisinin de yalnızca Çin’e özel kalabileceği düşünülüyor.

Önceki seride olduğu gibi OLED ekran teknolojisinin korunması, gelişmiş kamera yazılımı ve daha rafine bir tasarım anlayışı, Honor 500 Pro’yu markanın en iddialı modellerinden biri haline getirebilir.

İlginizi Çekebilir: OnePlus 15 ne zaman çıkacak? Türkiye’ye gelir mi?

Honor kısa süre içinde Magic 8 ve GT 2 serilerini de tanıtmayı planlıyor. Görünüşe göre şirket, 2025’in son çeyreğinde neredeyse tüm segmentlerde yeni modellerle piyasayı hareketlendirecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor 500 Pro, Snapdragon 8 Elite ve 200 MP kamera kombinasyonuyla orta-üst segmentte fark yaratabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.