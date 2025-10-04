Plan-S, Türkiye’de enerji sektörünün dijital dönüşümüne öncülük edecek yeni bir adım attı. Şirket, kendi geliştirdiği Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi projesinde sahadaki modem sayısını 1000’e çıkardığını duyurdu. Bu gelişme, geleneksel sayaç okuma yöntemlerine kıyasla hem verimlilik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Peki bu sistem enerji sektöründe neleri değiştiriyor?

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi nedir?

Plan-S tarafından geliştirilen bu sistem, Connecta IoT Network adını taşıyan yakın yörünge uydularıyla doğrudan iletişim kuran, tamamen yerli üretim Connecta IoT Smart Meter Modem Pro cihazlarını kullanıyor. Bu modemler herhangi bir altyapıya ihtiyaç duymadan sayaçlardan topladığı verileri güvenli bir şekilde merkeze iletiyor.

Özellikle kırsal ve dağlık bölgelerde geleneksel yöntemlerle veri toplamak zorlu bir süreçken, Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Sistemin sağladığı anlık ve güvenilir veri akışı, enerji dağıtımında kayıpların ve kaçakların tespitini hızlandırıyor.

Projede gelinen son durum

Plan-S ve Adm Elektrik iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’nın merkez ilçelerinde toplam 2000 modemlik yatırımın yarısı tamamlandı. Bu da sahada aktif olarak 1000 modem kullanıldığı anlamına geliyor. Proje ilerledikçe modem sayısının 4 haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.

Adm Elektrik Ölçü Sistemleri Müdürü Bahri Barım, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Bu çözüm, maliyetleri optimize ederken çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor. Yaklaşık 1000 modem teslimatı, ortak başarımızın somut bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Enerji sektöründe yeni standart

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, bu projenin yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de elektrik dağıtım verimliliğini artırma hedefi taşıdığını belirterek, “Bu proje, uzay tabanlı teknolojimizin sahadaki gücünü kanıtlayan en somut örneklerden biridir” dedi.

Tamamlanan fizibilite çalışmalarına göre, uydu tabanlı sistemin ilk beş yıl içinde bile geleneksel sayaç okuma yöntemlerine kıyasla çok daha düşük işletme maliyetleriyle çalışabileceği öngörülüyor. Ayrıca sistemin, araçla sahaya çıkan ekiplerin ihtiyacını azaltarak yılda yaklaşık 115 bin metreküp karbon salınımını önlemesi bekleniyor.

Plan-S’in hedefi: Uzay teknolojileriyle enerji verimliliği

Plan-S, bu yenilikçi çözümle enerji altyapısının dijital dönüşümüne katkı sunarken, gelecekte farklı sektörlerde de Uydu Tabanlı IoT çözümleriyle fark yaratmayı hedefliyor. Şirketin geliştirdiği teknolojiler, Türkiye’nin uzay tabanlı iletişim kapasitesini artırarak küresel ölçekte referans projelere kapı aralayabilir.

Plan-S’in Connecta IoT Network altyapısına dayanan bu sistem, önümüzdeki dönemde tarım, su yönetimi ve ulaştırma sektörlerinde de kullanılabilir. Böylece Türkiye, enerji verimliliği ve sürdürülebilir altyapı yönetimi alanında yeni bir döneme adım atmış olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi enerji sektöründe yeni bir standart haline gelebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.