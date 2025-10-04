OnePlus 15 için beklenen çıkış tarihi ve özellikler netleşmeye başladı. Hem Çin hem de global pazarlara oldukça kısa bir arayla gelecek olan cihaz, güçlü donanımıyla rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Peki OnePlus 15 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak?

OnePlus 15 ne zaman çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15, Çin’de 27 Ekim’de tanıtılacak. Küresel lansman ise sadece birkaç hafta sonra, 13 Kasım tarihinde yapılacak. Bu da önceki modellerle kıyaslandığında oldukça kısa bir bekleme süresi anlamına geliyor. Örneğin OnePlus 13 modeli, Çin’de Ekim 2024’te tanıtılmış ve global pazarlara ancak Ocak 2025’te çıkmıştı.

Böylece OnePlus 15, sadece hızlı bir şekilde küresel pazara gelmekle kalmayacak, aynı zamanda Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisinden de önce kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Cihazın küresel pazara çıkacağı onaylandı. Ancak Türkiye için resmi bir açıklama şimdilik bulunmuyor. Şirket bazı amiral gemilerini resmi olarak Türkiye’ye getirse de, şu anki planlar biraz belirsiz gibi.

OnePlus 15 özellikleri neler olacak?

Cihazın teknik detayları şimdiden dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak olan telefon, 165Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Ayrıca sızıntılara göre bazı pazarlarda 7.800 mAh kapasiteli dev bir batarya kullanılacak. Ekranın ise 1.5K çözünürlükte olacağı belirtiliyor.

Kamera tarafında ise 3.7x telefoto lens beklentisi var. OnePlus’ın Hasselblad ortaklığını bitirmesinin ardından, kendi geliştirdiği görüntü işleme motorunu kullanacağı da doğrulandı. Bu adım, markanın kamera yazılımında daha özgün çözümler sunmasını sağlayabilir.

Yeni nesil amiral gemisi modellerin tanıtım tarihleri giderek yaklaşırken, OnePlus 15’in global pazarlara bu kadar hızlı giriş yapması dikkat çekiyor. Özellikle Galaxy S26 serisiyle yaşanacak rekabet, Android dünyasında heyecanı artıracak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 15, sunduğu donanım ve çıkış tarihiyle Samsung gibi rakiplerini geride bırakabilir mi?