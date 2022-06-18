Gelişmiş silikon anotlu lityum iyon pillerin üreticisi Enovix Corporation, Pazartesi günü, elektrikli araçların şarj süresi için şimdiye kadar üstlenilen en umut verici çözümlerden biri olmayı vaat eden bir testin sonuçlarını yayınladı. İçinde, 0.27 Ah‘lik bir hücre, on dakikadan daha kısa bir sürede %98’den fazla şarja ulaştı.

Enovix’in kurucu ortağı ve CTO’su Ashok Lahiri, aynı zamanda sadece 5,2 dakikada %80 şarj durumuna ulaşan şarj hızıyla ilgili olarak şunları vurguladı: “yüksek yaşam döngüsü, gelecekteki performans iyileştirmelerini çağrıştırıyor.”

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Enovix’e göre, “Elektrikli araçların toplu olarak benimsenmesi için bir devrilme noktası, şarj etmek, tankı gazla doldurmak kadar basit olduğunda gelecek.” Bu anlamda, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Fremont’taki başlangıç, teorik olarak piyasada bulunan geleneksel grafit anotların iki katından daha fazla lityum depolayabilen aktif bir anotlu silikon hücreler geliştirdi.

Bu aşamaya ulaşmak için Enovix’in silikon lityum iyon pilleri, yüksek çevrim ömrünü korurken enerji yoğunluğunu artıran yeni bir tescilli 3D mimarisine sahiptir. Yakın tarihli bir duyuruda şirket, hücrelerinin kapasitesinin %93‘ünü koruyarak 1.000 döngüyü aştığını açıkladı.

Pratikte bu, altı aylık yüksek sıcaklıklarda teste tabi tutulduğunda, pillerin orijinal kapasitelerinde minimum kayıp gösterdiği anlamına gelir. Bu tür eşleştirme, on yılı aşan bir kullanım ömrü öngörüyor.