Apple’ın gelecek ay gerçekleştireceği WWDC 2026 etkinliği için hazırlıklar sürerken, şirketin yapay zeka stratejisinde önemli bir makas değişikliğine gideceği belirtiliyor. ABD’li teknoloji devi, bulut tabanlı sunucuların getirdiği devasa veri merkezi maliyetlerinden kaçınarak yerel donanım gücünü bir koz olarak kullanmak istiyor. Şirket, iPhone, Mac ve Apple Watch modellerindeki silikon çiplerin avantajını kullanıcı gizliliğiyle birleştirmeyi hedefliyor. Peki yeni dönemde Apple Intelligence ekosistemi rakiplerine karşı nasıl bir üstünlük sağlayacak?

Apple Intelligence için yeni rota: Yerel işleme ve güçlü gizlilik

Gelecek dönemde Apple Intelligence stratejisinin merkezinde, bulut sistemlerine bağımlılığı azaltarak sorguları doğrudan cihaz üzerinde işlemek yer alacak. Şirket, 15 yılı aşkın süredir kendi tasarladığı Apple Silicon işlemci ailesinin gücüne güvenerek yerel yapay zeka kullanımını ana pazarlama argümanı haline getirecek. Bu hamleyle birlikte rakiplerin milyarlarca dolarlık devasa veri merkezleri inşa ettiği bir ortamda, kullanıcılara hem daha az maliyetli hem de daha güvenli bir alternatif sunulması hedefleniyor.

Sorguların doğrudan cihazda tamamlanması, günlük kullanımda daha hızlı tepki süreleri ve kesintisiz bir deneyim anlamına geliyor. İnternet bağlantısı zayıf veya çevrimdışı olunan anlarda bile yapay zekanın temel işlevlerini koruyabilmesi, kullanıcı tarafındaki en somut fayda olarak öne çıkıyor. Ayrıca verilerin dışarıya gönderilmemesi, hassas kişisel bilgilerin cihaz sınırlarında kalmasını sağlıyor.

Ancak her yapay zeka sorgusunu cihaz üzerinde çalıştırmak teknik sınırları nedeniyle kolay değil. Google’ın trilyonlarca parametreye sahip tam sürüm Gemini modelini çalıştırmakta zorlanan şirketin, bu sorunu aşmak için Google ile özel bir ortaklık yaptığı belirtiliyor. Sızıntılara göre Apple, büyük Gemini modelini kullanarak sadece kendi donanımlarında yerel çalışabilecek daha küçük ve optimize edilmiş bir sürüm eğitiyor.

Bulut entegrasyonu ve güvenlik teknolojileri

Gelişmiş ve karmaşık sorgularda bulut işlemcilerine olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmış değil. Apple, bu süreçte güvenliği elden bırakmamak adına Google Cloud altyapısında Nvidia’nın gizli hesaplama (confidential compute) teknolojisini kullanmayı onayladı. Bu özel güvenlik katmanı, verilerin ve yapay zeka modellerinin işlenme esnasında tamamen şifrelenmesini sağlıyor.

Bu gelişme, şirketin ilk yaptığı orijinal planlamadan küçük bir sapmayı da beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere şirket, tüm bulut işlemlerini yalnızca kendi ürettiği işlemcilerle desteklenen Private Cloud Compute altyapısında gerçekleştireceğini belirtmişti. Yeni ortaklığa rağmen kullanıcı güvenliğini en üstte tutmak adına bu marka isminin korunacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan şirket, cihaz içi modelleri daha da küçültmek amacıyla Liquid AI gibi Massachusetts merkezli yerel yapay zeka odaklı girişimleri satın almak için görüşmeler yürütüyor. Apple’ın WWDC 2026 kapsamında hem geciken Siri yeniliklerini tekrar tanıtması hem de bu yeni cihaz içi vizyonuyla yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Intelligence ekosisteminin cihaz içi yapay zeka odaklı yeni stratejisi sizce rakiplerine karşı bir avantaj sağlayacak mı?