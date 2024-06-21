Citroen, tamamen yenilenen Citroen C3 Aircross modelini 2024 yılının sonunda Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni C3 Aircross, daha modern ve kaslı bir tasarımla geliyor ve 4,39 metrelik uzunluğunu korurken, artan aks mesafesi ile iç mekanda daha geniş bir alan sunuyor. 200 mm’lik yerden yüksekliği sayesinde, araç şehir içi engelleri kolayca aşabilecek güçlü bir SUV duruşuna sahip.

İçindekiler Yeni Citroen C3 Aircross ülkemize geliyor

Yeni Citroen C3 Aircross ülkemize geliyor

Yeni Citroen C3 Aircross’ın tasarımında, markanın yeni tasarım diline uygun olarak keskin hatlar ve modern detaylar öne çıkıyor. Citroen’in çift şeritli logosu, ön ızgaradan arka stop lambalarına kadar birçok noktada göze çarpıyor.

Yatay olarak konumlandırılmış ön konsol, modern bir görünüm sunarken, 10,25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, araç içi bilgi ve eğlence sistemini kontrol etmek için merkezi bir arayüz sağlıyor.

Sürücü odaklı olarak tasarlanan kokpitte, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir çok fonksiyonlu direksiyon simidi, sürüş keyfini artırmayı amaçlıyor. Gelişmiş Head-Up Display sistemi ise sürüş sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri, sürücünün görüş alanından ayırmadan yansıtarak güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Yeni Citroen C3 Aircross, sunduğu geniş iç mekan ile ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olan araç, arka koltuktaki yolculara geniş bir diz mesafesi sunuyor. Katlanabilir arka koltuklar sayesinde 460 litre olan bagaj hacmi, 1600 litreye kadar artırılabiliyor.

İki motor seçeneği bulunuyor:

48V hafif hibrit teknolojisi ile donatılmış 1.2 litrelik PureTech benzinli motor, 136 HP güç üretiyor ve e-DCT şanzıman ile geliyor.

48V hafif hibrit teknolojisi ile donatılmış 1.2 litrelik PureTech benzinli motor, 136 HP güç üretiyor ve e-DCT şanzıman ile geliyor. Tamamen elektrikli C3 Aircross, 113 HP gücünde bir elektrik motoruna ve 44 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip. Tek şarjla 300 km’nin üzerinde menzil sunuyor ve 100 kW hızlı şarj desteği ile 26 dakikada %20’den %80’e şarj olabiliyor.

Citroen, yeni Citroen C3 Aircross’ta konforu ön planda tutarak, tüm versiyonlarda Advanced Comfort süspansiyon sistemini standart olarak sunuyor. Bu yenilikçi süspansiyon sistemi, yol tutuş ve konfor arasında mükemmel bir denge sağlayarak, sarsıntısız ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Güvenlik özellikleri arasında Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Hız Limiti Tanıma ve Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi bulunuyor.