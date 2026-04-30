Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte taşınmaz ticaretinde alıcı ve satıcıyı koruma altına alan kritik bir adım atıldı. 1 Temmuz tarihinden itibaren konut ve arsa devirlerinde tarafların nakit transferini bireysel yöntemlerle yapması yerine, bakanlık denetimindeki bir güvenli ödeme altyapısını kullanması şart koşulacak. Tapu dairelerindeki yoğunluğu ve güvenlik risklerini azaltması beklenen bu yeni dönem, gayrimenkul piyasasındaki şeffaflığı nasıl etkileyecek?

Güvenli ödeme sisteminin temel işleyişi ve havuz modeli

Yeni düzenlemenin merkezinde, satış bedelinin taraflar arasında doğrudan el değiştirmesi yerine bir havuz hesabında bekletilmesi yer alıyor. Alıcı, anlaşılan satış tutarını Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili bir kuruluştaki hesaba aktaracak. Bu aşamada para ne alıcının kontrolünde kalacak ne de henüz satıcının hesabına geçecek; sistem ödemeyi bir nevi emanetçi sıfatıyla tutacak.

Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemi resmi olarak tamamlandığı anda, sistem otomatik olarak onay alacak ve havuzdaki tutar satıcının hesabına transfer edilecek. Bu sayede günümüzde sıkça yaşanan “parayı gönderdim ama tapuyu alamadım” veya “tapuyu devrettim ama para hesabıma gelmedi” gibi kronik sorunlar tamamen ortadan kalkacak. Satış sürecindeki bu eş zamanlılık, taraflar arasındaki güven ilişkisini kurumsal bir güvenceye bağlıyor.

Düzenleme sadece tam nakit alımları değil, kredi ve tasarruf finansman yöntemleriyle yapılan işlemleri de kapsıyor. Alıcı eğer banka kredisi kullanıyorsa, kredi tutarının dışında kalan peşinat kısmı için de güvenli ödeme sistemini kullanmak zorunda kalacak. Örneğin 5 milyon TL değerindeki bir konut için 3 milyon TL kredi çekildiğinde, kalan 2 milyon TL’lik kısmın bu sistem üzerinden devredilmesi gerekecek.

1 Temmuz’da başlayacak olan zorunluluk neleri değiştirecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü alınarak şekillendirilen sistemin uygulama tarihi 1 Temmuz olarak belirlendi. Ancak Bakanlık, sektörün hazırlık sürecini göz önünde bulundurarak bu zorunluluğu 3 aya kadar erteleme yetkisine sahip. Bu süre zarfında taşınmaz ticaret platformlarının teknik altyapısı ve banka entegrasyonları tamamlanacak.

Sistemin kullanımına dair bir hizmet ücreti alınacağı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu ücretin tutarı henüz netleşmemiş olsa da işlem sırasında otomatik olarak kesileceği ve satıcıya aktarılacak net bedelden düşüleceği belirtiliyor. Bu maliyet, sunulan güvenlik hizmetinin ve dolandırıcılık riskinin minimize edilmesinin bir karşılığı olarak görülüyor.

Düzenleme ile birlikte elden nakit ödeme dönemi fiilen kapanırken, arsa ve ev satışlarında sahte dekont veya iptal edilen EFT gibi dolandırıcılık yöntemleri de işlevsiz kalacak. Alıcıların parayı gönderdikten sonra satıcıya ulaşamaması gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, konut bedellerinin gerçek değerinin altında gösterilmesiyle ortaya çıkan vergi kayıplarının da bu kayıtlı sistem sayesinde azalması bekleniyor.

Yeni sistemin piyasa güvenliği açısından sağladığı avantajlar

Taşınmaz ticaretinde devreye girecek olan bu modelin sunduğu başlıca faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Satış bedeli ile tapu mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesi sağlanacak.

Elden para teslimi sırasında yaşanabilecek hırsızlık veya sahte para riskleri sona erecek.

Kayıt dışı işlemlerin önüne geçilerek ticaret verileri daha sağlıklı takip edilecek.

Satış bedelinin farklı gösterilmesinden kaynaklı kamu zararları engellenecek.

Banka ve finans kuruluşları üzerinden yapılan tüm işlemler devlet güvencesi altına alınacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tapu işlemlerinde bu sistemin zorunlu olması sizce güvenliği ne kadar artırır?