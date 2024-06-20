Türkiye, EURO 2024’te bir ilke imza attı. A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile oynadığı maç, Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelinden izlendi. Togg kullanıcıları, sınıfının en büyük bilgi-eğlence ekranından D-Smart GO uygulamasıyla milli takımın tarihi mücadelesini takip etme fırsatı buldu.

EURO 2024 F Grubu ilk maçında, A Milli Futbol Takımı Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Goller, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Bu galibiyet, Türkiye’nin turnuvaya başarılı bir başlangıç yapmasını sağladı.

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TRT 1’de yayınlanan bu tarihi maç, Togg T10X model araçların bilgi-eğlence ekranlarından izlendi. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama sayesinde, Togg kullanıcıları araçlarının ön panelindeki ekrandan, yolcular ise yan ekranlardan maçı canlı olarak takip edebildi. Bu deneyim, özellikle araçlarını şarj istasyonlarında veya park halinde kullanırken büyük ilgi gördü.

Togg ve D-Smart GO iş birliği ile üç ay önce başlatılan bu proje, kullanıcılardan tam not aldı. Arda Güler’in nefes kesen golü başta olmak üzere, maçı Togg’un ön panelinden izlerken çekilen videolar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve büyük beğeni topladı.

Türkiye’nin önde gelen yayın platformu D-Smart ile Togg arasındaki iş birliği, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Togg T10X araçlarında erişime açılan D-Smart GO uygulaması, TRT’nin yayınladığı Euro 2024 karşılaşmalarını araç içindeki kullanıcılara sunarak büyük bir yenilik getirdi.

Bu iş birliği, Togg kullanıcılarının Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını araçlarından çıkarak farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılar, Togg ekranlarından EURO 2024’te Türkiye’nin de yer aldığı tüm maçları canlı olarak izleyebiliyor.

Togg ve D-Smart GO arasındaki bu iş birliği, sadece EURO 2024 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İki şirket, gelecekte daha fazla içerik ve hizmet sunmak için iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Bu tür projeler, Türkiye’nin otomotiv ve teknoloji sektörlerindeki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.