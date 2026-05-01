Çin pazarında büyük ilgi gören akıllı telefon serisinin yeni üyesi için küresel çapta beklentiler artıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddiaların ardından, şimdi de Oppo Reno16 Pro küresel varyantına ait lansman takvimi ve teknik donanım detayları paylaşıldı. Akıllı telefon sızıntıları arasında dikkat çeken bu cihaz, serinin önceki modeliyle kıyaslandığında nasıl bir değişim vadediyor?

Oppo Reno16 Pro küresel pazarda neler sunacak?

Sektördeki kaynaklara göre Oppo Reno16 Pro, Temmuz ile Ağustos ayları arasında gerçekleştirilecek bir global lansman ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Sızdırılan raporlar, yeni cihazın cam ve alüminyum malzemelerden üretilen bir gövde tasarımına sahip olacağını işaret ediyor. Bu malzeme tercihinin cihaza uzun ömürlü bir yapı kazandırması planlanıyor.

Ocak ayında piyasaya sürülen Reno15 Pro modelinin doğrudan halefi olarak konumlanan cihaz, ekran tarafında 6.32 inç büyüklüğünde bir OLED panel ile gelecek. Kamera modülü tasarımının önceki nesille büyük ölçüde aynı kalacağı iddia ediliyor. Önceki nesildeki Dimensity 8450 işlemci ve 6.200 mAh batarya kapasitesi dikkate alındığında, yeni cihazın selefinden biraz daha büyük bir batarya ile destekleneceği öne sürülüyor.

Arka kamera tarafında ise 200MP ana sensörün başı çektiği üçlü bir lens kurulumu bulunuyor. Önceki modelde yer alan 3.5x optik zoom destekli 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açılı lenslerin yeni modelde nasıl bir form alacağı henüz kesinleşmedi. Cihazın yan çerçevesine ekleneceği söylenen yeni Eylem Düğmesi, kullanıcıların belirli işlevlere daha hızlı erişebilmesini sağlayacak.

Oppo Reno16 Pro teknik özellikleri (Sızıntı)

Ekran: 6.32 inç OLED panel

6.32 inç OLED panel Kamera: 200MP ana lensli üçlü arka kamera kurulumu

200MP ana lensli üçlü arka kamera kurulumu Gövde: Cam ve alüminyum materyal

Cam ve alüminyum materyal Batarya: 6.200 mAh üzeri (Geliştirilmiş kapasite)

6.200 mAh üzeri (Geliştirilmiş kapasite) Ek Donanım: Özelleştirilebilir Eylem Düğmesi

Özelleştirilebilir Eylem Düğmesi Lansman Dönemi: Temmuz – Ağustos (Beklenen)

Eylem Düğmesi (Action Button) nedir?

Akıllı telefonların yan veya üst çerçevesinde yer alan, kullanıcının tercihine göre farklı görevler atanabilen fiziksel bir tuştur. Kamera uygulamasını açma, ses kaydı başlatma veya belirli bir kısayolu tetikleme gibi işlemleri tek dokunuşla gerçekleştirme imkanı sunar.

