BMW, yeni BMW 5 serisini tamamen elektrikli performans modeliyle sunacaklarını açıkladı, otomobil yılın ilerleyen aylarında Ekim ayında tanıtılacak.

Ayrıca yeni BMW i5 Touring’in tamamen elektrikli bir versiyonunu sunacaklarını ve bu otomobilin 2024 baharında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Sadece birkaç ay içinde, BMW 5 Serisi Sedan’ın sekizinci nesli görücüye çıkacak. Her zamankinden daha dinamik ve daha konforlu olan yeni model, BMW Curved Display‘li BMW İşletim Sistemi 8.5, yenilikçi dijital hizmetler ve ilk kez BMW i5 kisvesi altında tamamen elektrikli bir tahrik sisteminin yanı sıra, imzası niteliğindeki zarif ve sportif tasarımının yeni bir yorumuna sahiptir.

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Esnek güç aktarım mimarisi, yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın tamamen elektrikli ve plug-in hibrit varyantlarının yanı sıra 48V hafif hibrit teknolojisine sahip yüksek verimli benzinli ve dizel motorlarla da sunulabileceği anlamına geliyor.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, BMW Group 2023 Yıllık Konferansı’nda yeni BMW 5 Serisi model yelpazesinin ayrıntılarını açıklarken, 5 Serisi Sedan’ın tamamen elektrikli bir BMW M Performance modeli olarak da sunulacağını belirtti. Zipse, “Tamamen elektrikli BMW i4 M50*, BMW’nin dinamik performans ile elektrikli mobiliteyi nasıl mükemmel bir şekilde harmanladığını gösteriyor” dedi. “2022 yılında dünya çapında en çok satan BMW M modeli oldu. BMW M GmbH’nin tamamen elektrikli bir Performans modeli de yeni BMW 5 Serisi Sedan serisine dahil edilecek.”