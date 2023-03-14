Bir süredir tamamen elektrikli bir Porsche Cayenne SUV hakkında söylentiler devam ediyordu ve şimdi Porsche aracın geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Road to 20 olarak adlandırılan ve Porsche’nin 2022’de rekor teslimat ve kar açıkladığı yıllık konferansta tanıtılan plan, daha önce belirtilen 2030 yılına kadar satışların yüzde 80’inden fazlasının tamamen elektrikli olması hedefini yineliyor. Plan üç tamamen elektrikli modele odaklancak.

Porsche CEO’su Oliver Blume bu sabah bir sonraki 718’in “orta vadede” saf elektrikli araca geçmeden önce elektrikli veya yanmalı güç aktarma organları seçenekleriyle geleceğini doğruladı. Bunun 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Porsche’nin K1 kod adlı ve Porsche liderliğindeki SSP Sport platformundaki ilk model olarak 2027’de gelmesi beklenen daha büyük yedi koltuklu elektrikli SUV önerisinden yaklaşık bir yıl önceye denk geliyor. Blume, “E-mobilite alanında öncü olmak istiyoruz,” dedi. “Stratejimiz açık – Porsche’de elektromobiliteye en yüksek öncelik veriliyor. Başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde hızlanıyoruz. Ürün stratejimiz tamamen bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.”

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Blume ayrıca 911’in şu anda üretim için planlanan plug-in hibrid versiyonunun kullanımından “heyecan duyduğunu” söyledi.

20’ye giden yol aynı zamanda tüm Porsche modelleri için ekstra kişiselleştirme olanaklarına ve sınırlı sayıda üretilen varyantların sayısının artmasına bağlı olacaktır; şirket her ikisinin de markaya değer katarken kar marjını artırmanın bariz yolları olduğuna inanmaktadır. “Porsche CEO’su Oliver Blume, “Birçok insan için Porsche satın almak hayatlarının amacıdır. Bu yüzden çok kişisel olsa bile, bunu gerçekleştirmek istiyoruz.”

Porsche’nin 2022 rakamları marka için yeni ölçütler belirledi. Bir önceki yıla göre yüzde 13’ün üzerinde bir artışla 37,6 milyar avro (33,3 milyar sterlin) gelir elde eden şirketin faaliyet kârı dörtte birden fazla artarak 6,8 milyar avroya (6,02 milyar sterlin) ulaştı. Şirket yaklaşık 310.000 araç teslim ederek 2021 rakamına göre yüzde üçlük bir kazanç sağladı.

Satışlardan elde edilen işletme kar marjı yüzde 18 ile bir başka rekor kırdı; bu 2021’e göre yüzde iki artış anlamına geliyor, ancak Porsche’nin hedefi bu rakama en az yüzde iki daha eklemek. Porsche, 2023 yılında yüzde 17 ila 19 arasında bir orana ulaşabileceğine inanıyor.