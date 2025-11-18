27 yıl ve 12 milyon satışlık serüvenin ardından Ford Focus artık üretimde değil. Peki bu efsane hatchback’in üretiminin durması, Ford’un Avrupa’daki geleceğini nasıl etkileyecek? Elektrikli modellere geçişin hızlanmasıyla birlikte Focus kullanıcıları ve otomobil tutkunları hangi yenilikleri beklemeli? Tüm bu sorular, Avrupa otomotiv piyasasında merak uyandırıyor.

Ford Focus resmen üretimi sona erdi!

Ford Focus üretiminin bitişi, sosyal medyada Ford çalışanları ve Almanya’nın Saarländischer Rundfunk kanalı aracılığıyla duyuruldu. 2022’de alınan karar, Avrupa’daki ürün yelpazesinin elektrikli modellere hızla kaydırılması kapsamında alınmıştı. Yerine, Volkswagen MEB platformunu kullanan Explorer ve Capri adlı iki yeni elektrikli crossover geldi. Böylece Ford, Avrupa’da hatchback segmentinde artık aktif bir temsilciye sahip değil.

Saarlouis, Almanya’daki Focus fabrikası artık araç üretmiyor. Ford, fabrikayı yenilenmiş bir model için kullanmayı planlamıyor ve fabrikanın yeni sahibiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Bu durum, fabrikanın geleceğini belirsiz hâle getiriyor. Ancak Autocar haberine göre, Ford 2027’de yeni bir orta boy crossover modeliyle Focus boşluğunu doldurmayı planlıyor.

Bu yeni model, Kuga’yı tamamen değiştirmeyecek; Kuga ile birlikte hem benzin-hibrit hem de elektrikli versiyonlarla satılacak. Ford Focus ve öncesinde Fiesta’nın üretiminin sonlandırılması, Ford’un Avrupa’daki en çok satan modellerini kaybetmesine yol açtı. 2015’te Avrupa’da ikinci sırada olan marka, geçen yıl 12. sıraya gerileyerek pazar payının neredeyse yarısını kaybetti.

Şirket, Avrupa’da yeniden güçlü bir marka olma hedefiyle eski Focus ve Kuga proje yöneticisi Jim Baumbick’i üç yıl aradan sonra Avrupa ofisinin başına getirdi. Baumbick’in öncelikli görevlerinden biri, “Avrupalı müşterilere uygun ürünler geliştirmek” olarak açıklandı. Bu strateji, Focus sonrası dönemde markanın pazarda yeniden söz sahibi olma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

