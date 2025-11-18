Samsung’un merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürülebilir mi? Tasarım ve işlev açısından ne gibi yenilikler sunuyor? Kullanıcılar için “Head Gestures” gibi yeni özellikler hayatı ne kadar kolaylaştıracak? Tüm bu sorular, Buds 4 Pro sızıntılarının ardından gündemde öne çıkıyor.

Galaxy Buds 4 Pro tasarımı ve özellikleri sızdırıldı!

Galaxy Buds 4 Pro sızıntıları, One UI 8.5 animasyonları sayesinde kulaklığın tasarımını ve özelliklerini net bir şekilde gösteriyor. Sızan görseller, Samsung’un önceki Buds 3 Pro modelindeki keskin, üçgen hatları terk ederek daha düz bir sap tasarımına geçtiğini ortaya koyuyor. Ayrıca sap üzerindeki ışık çubuğu kaldırılmış olsa da, sık kullanılan pinch kontroller korunmuş.

Kulak içi uçlar ve şarj kutusundaki yeniden tasarım da dikkat çekiyor; kulaklıklar artık kutuya yatay şekilde yerleştiriliyor ve bu da kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Bu tasarım değişikliği, Buds 4 Pro modeline premium segmentte yeni bir estetik yaklaşım sunuyor.

Yeni özellikler arasında en dikkat çekeni ise Galaxy Buds 4 Pro için geliştirilen “Head Gestures”. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcılar, telefonlarına dokunmadan baş hareketleriyle aramaları yanıtlayabiliyor veya reddedebiliyor, bildirimleri dinleyebiliyor veya durdurabiliyor, alarmları ve hatırlatıcıları kapatabiliyor.

Ayrıca AI asistan ile etkileşim, yalnızca el ile müdahale gerektirmeden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede Galaxy Buds 4 Pro kullanıcılarına tamamen eller serbest bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sızıntılar ayrıca, Buds 3 Pro’da bulunan bazı özelliklerin Buds 4 Pro için de geliştirildiğini ortaya koyuyor.

Bunlar arasında 360° kayıt, adaptif gürültü kontrolü, “find your phone” fonksiyonu ve cihazlar arası eşleştirme kolaylığı yer alıyor. Samsung, böylece hem tasarım hem de fonksiyon açısından kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Buds 4 Pro sızıntıları, kulaklık pazarında özellikle hands-free kullanım ve ergonomi konusunda yeni standartların geleceğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Buds 4 Pro tasarımı ve yeni özellikleri, Samsung ekosisteminde kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirebilir?