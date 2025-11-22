Türkiye’de internet güvenliği yeniden tartışma konusu olurken, özellikle VPN kullanımına dair soru işaretleri artıyor. Peki VPN gerçekten ne kadar güvenli, illegal servisler hangi riskleri taşıyor ve kullanıcılar neden dikkatli olmalı? Bakanın açıklamaları internet kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor.

İçindekiler Ulaştırma Bakanı VPN kullanımı ile ilgili açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı VPN kullanımı ile ilgili açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı son açıklamada VPN kullanımına doğrudan değindi ve illegal hizmetlerin ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Açıklamasında vatandaşlara net bir çağrı yaptı: “Yasal olmayan VPN’lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, özellikle ücretsiz ya da kaynağı belirsiz uygulamaları tercih eden milyonlarca kullanıcıya yönelik doğrudan bir uyarı niteliği taşıyor. Bakan Uraloğlu’nun söz konusu uyarıyı yapmasının ardından, veri güvenliği ve veri koruma konuları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği illegal servislerin, “bedava” olmalarının aslında görünmeyen büyük bir bedeli olduğu bir kez daha vurgulandı. Bu durum, yasal altyapısı olmayan servislerin kullanıcı verilerini depolama, üçüncü taraflarla paylaşma veya kötü niyetli amaçlarla kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir: Bayraktar KIZILELMA tarihi testte F-16’yı vurdu!

Öte yandan açıklamalarda yalnızca VPN uyarıları yer almadı. Bakanlık, sabit internet hızlarının artırılması için TÜRKSAT’ın yeni adımlar atacağını da duyurdu. Bu yatırımların, uzun süredir tartışılan hız ve altyapı sorunlarına çözüm getirmesi bekleniyor.

Ayrıca Google ve Turkcell tarafından yapılacak 3 milyar liralık veri merkezi yatırımı da Türkiye’nin dijital altyapısı adına önemli bir gelişme olarak aktarıldı. Kritik altyapı tarafında ise acil iletişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yeni projelerin devreye alındığı aktarıldı. Bu tür yatırımlar, doğal afetler ve yoğun iletişim gerektiren acil durumlarda bağlantı sürekliliğinin korunması adına büyük önem taşıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de VPN kullanımına yönelik bu uyarı sizce yeterli mi? Kullanıcıların internet güvenliği konusunda daha bilinçli olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!