Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Genç yaşına rağmen dikkat çeken güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Eve Jobs, son gönderisiyle hayranlarından büyük ilgi gördü.

Steve Jobs’un kızı Eve Jobs tarzıyla çok konuşuldu!

Eve Jobs’ın son paylaşımında doğal güzelliği ve şık tarzı ön plana çıktı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar Eve Jobs’un babasının mirasını kendi tarzıyla yaşattığını dile getirdi.

Eve Jobs kimdir?

1998 doğumlu olan Eve Jobs, Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’un en küçük çocuğu. Stanford Üniversitesi mezunu olan Jobs, aynı zamanda profesyonel binicilik sporuyla da ilgileniyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Peki siz Eve Jobs’un sosyal medya paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steve Jobs’un kızı gelecekte teknoloji dünyasında da ön plana çıkabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.