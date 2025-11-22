Samsung cephesinde Galaxy S26 için hareketlilik erken başladı ve sızıntıların yarattığı karmaşa sonunda yönünü bulmaya başladı. Ocak ayına yaklaşırken Türkiye’deki kullanıcıların aklında hâlâ aynı soru var: Samsung S26 acaba gerçekten ne zaman tanıtılacak ve beklenen çıkış takvimi gecikecek mi? Üstelik bu karmaşanın ortasında sızan farklı tarih iddiaları, Samsung S26 ailesinin planlarını daha da merak edilir hâle getiriyor.

Galaxy S26 serisi çıkış tarihi sızdırıldı!

Galaxy S26 için en güncel sızıntılar, cihazların 2026 yılının sonlarına doğru, özellikle Ocak ayının sonunda tanıtılabileceğini gösteriyor. Söylentilere göre 27 Ocak 2026 Salı günü, Samsung bu yeni telefon ailesini resmi olarak duyurabilir. Bu tarih, şirketin geleneksel Ocak lansman döngüsüne de uygun görünüyor. Tanıtımın hemen ardından cihazların mağazalara ulaşması için hazırlıklar başlayacak.

Şimdilik öngörülen ilk satış tarihi 10 Şubat 2026 olarak belirtiliyor. Bu süreç, kullanıcıların ön siparişlerini değerlendirmeleri ve telefonlarını güvence altına almaları için ideal bir zaman aralığı sunuyor. Öte yandan bazı kaynaklar, duyurunun 28 veya 29 Ocak 2026 Çarşamba ve Perşembe günlerine de sarkabileceğini aktarıyor. Samsung’un hafta sonunu atlayıp, lansmanı haftanın son iş günlerinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung’da dev lansman öncesi eski modele dönüş!

Bu arada kafa karıştıran iddialardan biri olan San Francisco’da 25 Şubat’ta yapılacağı söylenen etkinlik söylentisi de rafa kalkmış görünüyor. En güncel bilgiler, Samsung S26 tanıtımının Ocak sonu haricinde bir tarihe kaymasının düşük ihtimal olduğunu gösteriyor. Samsung’un yıllardır Ocak ayını tercih etmesi, Samsung S26 için de geleneğin bozulmayacağı anlamına geliyor.

Model seçenekleri tarafında da benzer bir netleşme söz konusu. Bir dönem “Galaxy S26 Pro” adıyla yeniden markalanacağı konuşulan temel modelin bu plandan vazgeçildiği belirtiliyor. Bu da Türkiye pazarında kullanıcıların alışık olduğu üçlü yapının yani Samsung S26, S26 Plus ve S26 Ultra’nın korunacağına işaret ediyor. Ultra ince S26 Edge’in ise tıpkı geçen yıl olduğu gibi ana lansmandan aylar sonra çıkması veya tamamen iptal edilmesi ihtimali gündemde.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 ailesinin bu takvimi Türkiye’deki kullanıcılar için yeterince makul mi, yoksa Samsung artık daha erken bir lansman mı yapmalı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!