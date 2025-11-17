OPPO Find X9 Pro, tasarım tarafında 8.25 mm kalınlık ve 224 gram ağırlıkla premium sınıf bir profil sunuyor. Beyaz, Gri ve Kırmızı renk seçenekleriyle gelen model, 1.15 mm ultra ince çerçeveleri sayesinde ekran-gövde oranını maksimuma çıkarıyor. Hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip olması, toz ve su korumasını sektördeki en yüksek seviyeye taşıyor. Bu da cihazı zorlu koşullarda güvenle kullanılabilecek bir amiral gemisi hâline getiriyor.

Ekran tarafında 6.78 inç boyutunda, 2772×1272 çözünürlüklü AMOLED panel yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı, 1 milyar renk desteği ve 3840 Hz PWM dimming ile göz sağlığını önceleyen bir deneyim sunuyor. OPPO Crystal Shield Glass koruması darbelere karşı ekstra dayanıklılık sağlarken, 3600 nit tepe parlaklık açık havada net görünürlük vadediyor. Karanlık ortamlarda ekranı rahat kullanamayan kullanıcılar için 1 nit seviyesine kadar düşebilen özel P3 çipi ise önemli bir avantaj oluşturuyor.

Performans bölümünde MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama birimi bulunuyor. ColorOS 16 ile gelen yeni nesil optimizasyonlar ve Apple ekosistemi ile geliştirilen uyum özellikleri cihazı günlük kullanımda daha işlevsel hâle getiriyor. Sol tarafta konumlandırılan özel AI tuşu ise satın alınabilecek en iyi yapay zekâ donanımlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu tuş, cihaz üzerindeki yapay zekâ destekli işlemleri tek dokunuşla kullanılabilir hale getiriyor.

Kamera tarafı OPPO Find X9 Pro’nun en iddialı olduğu alan. Yeni Sony LYT-828 sensörlü 50 MP Ultra XDR ana kamera, 200 MP telefoto sensör (1/1.56″ HP3) ve 50 MP ultra geniş açı kamera ile çok yönlü bir sistem sunuyor. Hasselblad Professional Imaging paketinin bu modele entegre edilmesi, XPan modu, 3.28x teleconverter ve gelişmiş renk kalibrasyonuyla mobil fotoğrafçılığı profesyonel seviyeye taşıyor. 4K 120 fps Dolby Vision video, 10-bit log kayıt, portre video iyileştirmeleri ve “One Camera, Ten Lenses” sistemi ile geniş odak aralığında yaratıcı çekimler yapılabiliyor.

Batarya tarafında Find X9 Pro, 7500 mAh kapasite ile sınıfının üzerinde bir dayanıklılık sunuyor. 80W kablolu, 50W kablosuz ve 50W ters kablosuz şarj desteği, günlük kullanımda gereken esnekliği sağlıyor. Ayrıca eSIM ve uydu iletişim sistemi desteği, cihazı acil durumlarda daha güvenilir hâle getiriyor. OPPO Find X9 Pro’nun Aralık ayında Türkiye’de satışa çıkması, fiyatının ise büyük olasılıkla 90 bin TL ile 100 bin TL aralığında olması bekleniyor.

