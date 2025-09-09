Apple her yeni ürün tanıtımında kullanıcılarını şaşırtmayı başarıyor. Peki, bu defa Apple sadece donanım ve yazılım değil, aksesuar tarafında da büyük bir adım atıyorsa? iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılacak olan yeni “Crossbody Strap” gerçekten kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak mı?

Apple Crossbody Strap ilk kez görüntülendi!

Apple iPhone 17 serisi için hazırladığı “Crossbody Strap” ilk kez canlı olarak ortaya çıktı. Turuncu renkteki kayış, dayanıklı dokuma malzemeden üretilmiş ve metal bağlantı noktalarıyla güçlendirilmiş durumda. Görsellerde net şekilde görüldüğü üzere kayış, telefonun yan kısımlarına sabitlenerek çantayla taşır gibi omuza asılmasına olanak tanıyor.

Türkiye’de özellikle metro, otobüs ve kalabalık ortamlarda telefonunu sürekli elinde taşımak istemeyen kullanıcılar için bu tür bir aksesuar oldukça işlevsel olabilir. Şirket burada kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Şirketin bu yeni kayışı, sadece güvenlik için değil aynı zamanda şıklık için de tasarlanmış gibi görünüyor. İnce detaylar, metal tokaların parlaklığı ve kayışın canlı rengi, aksesuarı sıradan bir telefon askısından ayırıyor. Görselde dikkat çeken bir diğer unsur ise kayışın ayarlanabilir yapısı; bu sayede hem boydan hem de omuzdan kullanım mümkün hale geliyor.

Şirketin son dönemde aksesuar tarafında yaptığı yatırımlar, cihazların yalnızca teknoloji ürünü değil, aynı zamanda bir moda unsuru haline geldiğini gösteriyor.

Öte yandan “Crossbody Strap”in herkes için gerekli olup olmadığı tartışmalı. Birçok kullanıcı telefonunu kılıf ve ekran koruyucu dışında ek bir aksesuarla kullanmayı tercih etmiyor. Ancak Apple, özellikle genç kitleyi hedef alarak bu kayışı gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi planlıyor olabilir.

Apple daha önce de kılıf, kulaklık ve akıllı saat kayışları gibi yan ürünlerle büyük bir ekosistem kurmayı başarmıştı. Şimdi ise iPhone 17 serisiyle birlikte bu zincire yeni bir halka ekleniyor. Crossbody Strap, tıpkı AirPods veya Apple Watch kayışları gibi kısa sürede popülerleşebilir.

Şirket bu defa yalnızca donanım gücüne değil, günlük kullanım kolaylığına da odaklandığını kanıtladı. iPhone 17 ile birlikte hayatımıza girecek Crossbody Strap gerçekten bir devrim yaratır mı, yoksa kısa sürede unutulacak bir aksesuar mı olur, bunu zaman gösterecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple Crossbody Strap aksesuarının günlük kullanımda pratik ve şık bir çözüm olacağını düşünüyor musunuz?