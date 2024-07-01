Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir raporuna göre Apple, 2026 yılına kadar “kamera modüllü yeni AirPods“ların seri üretimine başlamayı hedefliyor. Bu rapor, Bloomberg’in Şubat ayında Apple’ın kameralı AirPods geliştirme planlarını da kaydetmesinin ardından geldi. Peki yeni AirPods ne zaman çıkacak?

Yeni AirPods Kameralı AirPods Olabilir!

Kuo’ya göre, bu yeni yeni AirPods‘lar iPhone ve iPad’deki Face ID modülünün bir parçası olarak kullanılana benzer bir kızılötesi kameraya sahip olacak. Apple’ın amacının, kameralı AirPods’un Vision Pro ve gelecekteki Apple Vision kulaklıklarla entegre olması olduğu bildiriliyor.

Yeni AirPods’un Vision Pro ve gelecekteki Apple gözlükleriyle birlikte kullanılarak uzamsal ses deneyimini geliştirmesi ve uzamsal bilişim ekosistemini güçlendirmesi bekleniyor. Örneğin, bir kullanıcı Vision Pro ile bir video izlerken ve bu yeni yeni AirPods‘u takarken,belirli bir yöne bakmak için başını çevirirse, uzamsal ses deneyimini geliştirmek için o yöndeki ses kaynağı vurgulanabilir.

Raporda ayrıca, yeni AirPods üzerindeki IR kameranın çevresel görüntü değişikliklerini algılayabileceği ve “insan-cihaz etkileşimini geliştirmek için havada hareket kontrolünü mümkün kılabileceği” belirtiliyor. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarla daha doğal ve sezgisel bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlayacak.

Kuo, Foxconn’un yeni nesil AirPods ile kullanılacak IR kamera için “yeni ürün tedarikçisi” olduğunu belirtiyor. Foxconn’un yıllık 18-20 milyon adet ya da yaklaşık 10 milyon çift yeni AirPods kapasite planı olduğu bildiriliyor. Yeni AirPods ne zaman çıkacak sorusu ise bu aşamada yanıtsız, 2025 veya 2026 yılında tanıtılacak AirPods Pro’larda bu özellik olmasını bekliyoruz.

Şubat ayında Bloomberg’den Mark Gurman, kameralı Yeni AirPods‘un Apple’ın araştırdığı giyilebilir form faktörü fikirlerinden sadece biri olduğunu bildirdi. Şirket ayrıca Meta Ray-Ban‘a benzer akıllı gözlüklerin yanı sıra akıllı bir yüzük ve Apple Watch’un gelecekteki versiyonunu da araştırıyor.

Apple’ın bu yenilikçi adımları, şirketin teknoloji dünyasında nasıl bir devrim yaratacağını ve kullanıcı deneyimini nasıl dönüştüreceğini gözler önüne seriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kameralı AirPods nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!