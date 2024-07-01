Teknoloji dünyasında gözler Apple ve Google’ın amiral gemilerine çevrilmiş durumda. İki dev marka, Samsung’un gelişmiş ‘M14’ OLED panellerini kullanacak. Bu panellerin, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ve Pixel 9 serisi gibi üst düzey modellerde yer alması bekleniyor.

İçindekiler iPhone 16 Pro Samsung M14 panelleri ile gelecek

iPhone 16 Pro Samsung M14 panelleri ile gelecek

Samsung’un M14 panelleri, OLED ekranlarda kullanılan bir dizi gelişmiş malzemeyi ifade ediyor. ‘M’ harfi, Samsung’un OLED teknolojisinde kullandığı malzeme setlerini temsil ederken, ’14’ rakamı ise malzemelerin kalitesini ve ekran performansını belirliyor. Daha yüksek rakamlar, daha iyi parlaklık, kullanım ömrü ve genel panel performansı anlamına geliyor.

Son raporlara göre, Apple’ın iPhone 16 serisinde dört model bulunacak ve bu modellerin tamamı Samsung’un OLED panellerini kullanacak. Ancak, her model eşit derecede gelişmiş ekranlara sahip olmayacak. Özellikle iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde daha yüksek kaliteli LTPO ekranlar ve M14 teknolojisi kullanılacak. Bu gelişmiş ekranlar, kullanıcılarına daha iyi bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor.

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Google da bu rekabette geri kalmıyor. Şirketin yaklaşan Pixel 9 serisi, M14 panellerini kullanarak Apple’ın amiral gemilerine rakip olacak. Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinin tümü bu gelişmiş ekranlarla donatılacak. Bu, Google’ın ekran teknolojisinde önemli bir adım attığını gösteriyor.

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde ise maliyet tasarrufu amacıyla önceki nesil M12 panellerini kullanmaya devam edecek. Bu strateji, Apple’ın daha düşük maliyetli modellerinde de yüksek kaliteli ekran sunma hedefini yansıtıyor, ancak M14 panellerin sağladığı üstün performansı bu modellerde görmeyeceğiz.

Google’ın bir diğer avantajı, Pixel 9 serisinin lansman etkinliğinin Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmadan önce gerçekleşecek olması. Bu durum, potansiyel alıcılar ve eleştirmenlerin M14 ekranlarını daha önce deneyimleme ve değerlendirme fırsatı bulmasını sağlayacak. Google’ın bu stratejik hamlesi, ekran teknolojisindeki yeniliklerin daha erken bir aşamada piyasada test edilmesine olanak tanıyacak.