Akıllı telefon uygulamalarını indirmeden önce iki kez düşünmek akıllıca olur. Kaspersky tarafından yapılan son araştırmaya göre, Google Play Store’dan indirilebilen 11 kötü amaçlı uygulama, yüzbinlerce kişinin cüzdan güvenliğini tehdit ediyor.

Kaspersky Siber Güvenlik araştırmacıları, yakın zamanda “FlekStealer” adlı kötü amaçlı bir yazılım keşfetti. Bu yazılımın toplamda yaklaşık 620 bin kez indirilen en az 11 Android uygulamasına yerleştirildiği tespit edildi. Fotoğraf düzenleme, duvar kağıdı ve güzellik uygulamaları gibi görünen bu uygulamalar, kullanıcıların cüzdanlarına gizlice abone olma ve dolandırıcılara ödeme yapma amacı güdüyor.

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Uygulamalar indirildikten sonra, kötü amaçlı yazılım kullanıcıları fark ettirmeden çeşitli ücretli servislere abone yaptığı belirlendi. Böylece kötü amaçlı yazılım geliştiricileri, kullanıcı başına komisyon alarak ceplerini dolduruyor. Ayrıca, bu ücretli servislerin doğrudan kullanıcıların kredi kartlarıyla ödendiği de iddia ediliyor.

Araştırmacılar, bu kötü amaçlı yazılımın en az 2022 yılından bu yana aktif olduğunu tespit etti. Yazılım sayesinde dolandırıcıların kazandığı paranın miktarı henüz belirlenemedi. Tüm dünyadan indirilen bu uygulamaların çoğunluğunun Tayland, Malezya, Endonezya, Singapur ve Polonya’da kullanıldığı vurgulandı.

Kötü amaçlı olduğu belirlenen yazılımlar:

Beauty Camera Plus (com.beauty.camera.plus.photoeditor)

Beauty Photo Camera (com.apps.camera.photos)

Beauty Slimming Photo Editor (com.beauty.slimming.pro)

Fingertip Graffiti (com.draw.graffiti)

GIF Camera Editor (com.gif.camera.editor)

HD 4K Wallpaper (com.hd.h4ks.wallpaper)

Impressionism Pro Camera (com.impressionism.prozs.app)

Microclip Video Editor (com.microclip.vodeoeditor)

Night Mode Camera Pro (com.urox.opixe.nightcamreapro)

Photo Camera Editor (com.toolbox.photoeditor)

Photo Effect Editor (com.picture.pictureframe)

Rapor, bu uygulamaların kişisel bilgileri çalabileceği ve özellikle bazı kullanıcıların mobil ödemelerinde önemli artışlara yol açtığı uyarısında bulunuyor. Kaspersky’nin raporunun ardından bu uygulamalar Google Play Store’dan kaldırıldı. Ancak benzer kötü amaçlı yazılıma sahip başka uygulamaların varlığından şüpheleniliyor.

Son zamanlardaki raporlar, indirdiğimiz uygulamaları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.