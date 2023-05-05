PayPal alternatifi uluslararası para transferi şirketi Wise, paylaştığı bir duyuru ile Türkiye’deki kullanıcıların bazı kısıtlamalarla karşılaşacağını açıkladı. Bununla birlikte diğer bir para transferi şirketi olan TransferGo ise daha ciddi bir karar alarak paylaştığı bir tweet ile Türkiye’den yapılan tüm transferleri durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı! Ülkede PayPal alternatifi kalmadı!

Masadan Birer Birer Ayrılıyor Dostlar!

PayPal’ın ülkemizden ayrımasıyla beraber yurtdışına iş yapan bazı kişiler para transferleri için Wise ve TransferGo gibi hizmetleri kullanmaya başlamıştı. PayPal’ın eksikliğini büyük ölçüde gideren bu hizmetlerin ülkemizden ayrılması oldukça ciddi bir olay. Ayrılma sebepleri ise çok daha ciddi.

İngiltere merkezli TransferGo, Türkçe paylaşılan Twitter gönderisinde ülkemizdeki güncel olayların ve finansal piyasaların istikrarsızlık gösterdiğini vurgulayarak Türkiye’den yapılan tüm transferleri durdurduğunu açıkladı.

TransferGo, açıklamasında “Türkiye’deki güncel olaylar nedeniyle finansal piyasalar istikrarsızlık gösteriyor. Bu durum, müşterilerimiz ve bizim için para transferlerinde bir risk oluşturuyor. Müşterilerimizin parasıyla risk almamak bizim şirket politikalarımızdan biri, bu nedenle de temkinli olmamız gerekiyor. Bunun sonucu olarak, Türkiye’den yapılan tüm transferleri durdurmak zorunda kaldık. Durumu yakından izliyoruz, ortam stabil olur olmaz Türkiye’den para transferlerini tekrar başlatacağız.“ ifadelerini kullanmış.



Güncelleme: TransferGo tarafından yapılan son açıklamaya göre şirket, Türkiye’den para transferlerine yeniden başladı. Şirket, para piyasalarındaki belirsizlikten dolayı, önümüzdeki haftalarda ara sıra servisi kapayıp açmak durumunda kalabileceklerini de belirtti.

Wise ise geçtiğimiz günlerde yaptığı son açıklamasında, yerel düzenlemeler nedeniyle Türkiye’deki kullanıcıları ilgilendiren bir değişikliğe gideceğini duyurmuştu. Buna göre, artık hesaplarda döviz tutulamayacak ve döviz üzerinden işlem yapılamayacaktı. Yeni değişiklik ile beraber, kullanıcılar sadece Türk Lirası (TRY) cinsinden işlem yapabileceklerdi. Değişiklik, 4 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecekti.

Wise, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamasında “TL ödemelerini bakım nedeniyle kapattık, ancak bir an önce yeniden başlatmak için çalışıyoruz. Bu arada, EUR veya USD cinsinden ödeme yaparsanız, Türkiye’den para göndermek hala mümkün. Ayrıca halen döviz hesabınızdan Türkiye’ye TL transferleri gönderebilirsiniz.” ifadelerini kullanmış durumda.



Yani artık Wise’dan Türk Lirası ile para transferi işlemleri yapılamıyor. Para transferlerinin USD veya EUR cinsinden yapılması isteniyor. İerleyen günlerde bu durum değişebilir. Bizler de gelişmelerin takipçisi olacağız.

Türkiye’de sürekli hareketlilik gösteren döviz kurları nedeniyle ülke ekonomisine güvenemeyen bazı şirketlerin ülkemizdeki işlemleri kısıtlaması veya tamamen durdurması pek de alışılmadık bir olay değil. Ancak bu gelişme ile beraber yurtdışında freelance iş yapan vatandaşlarımızın ödemelerini alması aksayabilir.

İlginizi Çekebilir: Twitter Kemal Kılıçdaroğlu’na Gri Tik Verdi! Musk Seçimleri Kafasında Bitirdi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TransferGo ve Wise’ın ülkemizde aldığı kararları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!