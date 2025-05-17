iPhone 17 Air ile ilgili sızdırılan yeni bilgiler, cihazın batarya kapasitesine ve tasarım anlayışına dair önemli detaylar sunuyor. İnce telefon yarışına dahil olması beklenen Apple, iPhone 17 Air ile pil konusunda üzebilir. Peki iPhone 17 Air pil kapasitesi ne kadar olacak?

iPhone 17 Air pil kapasitesi üzebilir! S25 Edge ile yarışacak mı?

Son sızıntılara göre iPhone 17 Air pil kapasitesi yalnızca 2800 mAh olacak. Bu değer, aynı segmentte yer alan rakip modellere kıyasla oldukça düşük gibi görünse de, Apple’ın yazılım optimizasyonlarıyla birlikte dengelenebilecek bir düzeyde.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S25 Edge modeli 3900 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. iPhone 17 Air’in bu modele göre 1100 mAh daha düşük bir bataryaya sahip olması, ilk bakışta önemli bir fark gibi duruyor. Ancak iOS işletim sisteminin arka planda kaynak tüketimini oldukça iyi yönetmesi sayesinde, bu fark gerçek kullanım senaryolarında ciddi bir dezavantaja dönüşmeyebilir.

iPhone 17 Air’in sadece 5.1 mm kalınlığında olacağı konuşuluyor. Bu, onu şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone yaparken, Galaxy S25 Edge ise 5.8 mm ile halen sınıfının en ince Android telefonlarından biri. Aradaki 0.7 mm’lik fark minimal görünse de, bu farkın bedeli pil kapasitesi gibi donanımsal sınırlamalarla ödeniyor.

Buradaki temel sorun, akıllı telefonlarda pil teknolojisinin henüz silikon-karbon gibi daha verimli ve kompakt çözümlere geçmemiş olması. Bu da daha ince cihazlarda ister istemez pil kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Apple’ın bu dezavantajı iOS yazılımı ile telafi etmesi bekleniyor. Dolayısıyla, 2800 mAh kapasiteli iPhone 17 Air, Android cephesindeki 3900 mAh bataryalı S25 Edge ile benzer ekran açık kalma süreleri sunabilir.

Ancak yine de pil ömrü konusunda beklentiler çok yüksek olmamalı. Özellikle oyun, video çekimi veya yoğun kamera kullanımı gibi senaryolarda iPhone 17 Air’in daha kısa sürede şarj gerektirmesi olası. Öte yandan ultra ince yapısı, cihazın taşınabilirliğini ve estetik duruşunu üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

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Peki siz ultra ince bir telefon için daha düşük pil kapasitesine razı olur musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.