BMW GT segmentine yepyeni bir soluk getirecek olan BMW Skytop, nihayet kamuflajsız olarak görüntülendi. Lüksün, tasarım detaylarının ve sınırlı üretimin buluştuğu bu özel model, daha tanıtılmadan sadece 50 adet üretileceği açıklanarak koleksiyonerlerin dikkatini üzerine çekmişti. Yeni BMW araç, sınıfında şimdiden yılın en ilgi çekici gelişmelerinden biri olmaya aday. Peki BMW Skytop ne sunuyor?

Yeni BMW Skytop geliyor! Sınırlı üretim BMW GT konsepti gerçek oluyor

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İtalya’daki Villa d’Este etkinliğinde ilk kez bir konsept olarak karşımıza çıkan BMW Skytop, şimdi tamamen üretime hazır şekilde görüntülendi. 8 Serisi temeli üzerine geliştirilen bu araç, manuel çıkarılabilir targa tipi tavanıyla ve tamamen yeni gövde panelleriyle alışılmışın dışında bir profil sergiliyor.

Her ne kadar ön tasarımında çok radikal bir değişim olmasa da, Skytop’un yandan görünüşü markanın son 10 yıldaki en iyi silüetlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Arka kısımdaki çıkıntılı yapı ise bazı eleştirilere maruz kalmış durumda. Ancak BMW Shark-Nose (köpekbalığı burnu) tasarım dili, bu modele ayrı bir karakter kazandırıyor.

İç mekânda, klasik 8 Serisi’nden çok büyük farklar beklenmese de, küçük trim değişiklikleriyle kişiselleştirme opsiyonları sunulacak. Ancak bu araçtan esas beklenti zaten donanım değil, tasarım ve ayrıcalık duygusu.

BMW Skytop teknik özellik özeti:

Motor: 4.4 litrelik V8 (M8 Competition temelli)

4.4 litrelik V8 (M8 Competition temelli) Güç: 617 hp (625 PS)

617 hp (625 PS) 0-100 km/s hızlanma: Yaklaşık 3 saniye

Yaklaşık 3 saniye Üretim adedi: Sadece 50 adet

Sadece 50 adet Fiyat: Yaklaşık 500.000 dolar

Yaklaşık 500.000 dolar Tavan: Targa tarzı, manuel çıkarılabilir

Targa tarzı, manuel çıkarılabilir Platform: BMW 8 Serisi

BMW Skytop Türkiye’ye gelir mi?

Bu tarz sınırlı üretim BMW GT modellerinin Türkiye gibi pazarlarda resmî olarak sunulması pek olası görünmüyor. Ancak bireysel ithalat yoluyla ülkemize gelen birkaç örnek görebiliriz.

Üretilecek 50 adetlik sınırlı sayı ve her birinin yaklaşık 500 bin dolar gibi yüksek bir fiyat etiketi taşıması, onu sadece en seçkin alıcıların ulaşabileceği bir model haline getiriyor.

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BMW’nin bu tarz kişiye özel üretim hamleleri, markanın sadece yüksek hacimli modeller üretmediğini, aynı zamanda koleksiyonerlere yönelik prestijli tasarımlar geliştirdiğini de bir kez daha gösteriyor.

Peki sizce BMW Skytop, modern çağın en estetik BMW’si mi, yoksa pahalı ama abartılı bir gösteri mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!