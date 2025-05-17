Epic Games Mega İndirim dönemi resmen başladı! Özellikle Steam’in dolara geçişi sonrası Türk oyuncuların daha da fazla ilgi göstermeye başladığı Epic Games Store, yaz aylarına damga vuracak yeni Epic Mega İndirim kampanyasını duyurdu. Kampanya boyunca fiyatı düşen oyunlar ve sürpriz ücretsiz oyunu sizler için derledik.

Epic Games Mega İndirim Kampanyası Başladı: %75’e Varan İndirimler ve Sürpriz Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Mega İndirim süresince ilk Epic sürpriz oyunu, zombi temalı aksiyon hayatta kalma oyunu Dead Island 2 oldu.

Epic, bu kampanya boyunca toplamda iki ücretsiz oyun dağıtacağını da duyurdu. İkinci oyunun ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Dead Island 2 oyununu 22 Mayıs’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games indirimli oyunlar listesi

İşte Epic Games mağazasında 12 Haziran tarihine kadar sürecek Epic Games indirimleri kapsamında öne çıkan bazı büyük oyunlar:

Epic Games Mega İndirim – İndirime Giren Oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 511,20 TL (-%60) Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL (-%60) Dragon Age: The Veilguard 2.199,99 TL 1.099,99 TL (-%50) EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 779,99 TL (-%70) Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50) Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL (-%75) Kingdom Come: Deliverance 2 1.530 TL 1.377 TL (-%10) Marvel’s Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL (-%50) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL (-%50) Red Dead Redemption 1.749 TL 1.224,30 TL (-%30) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1.449 TL 1.159,20 TL (-%20) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 359,60 TL (-%60)

Epic Games harcamalarda %20 iade avantajı

Bu dev indirimlere ek olarak Epic Games, Epic Ödülleri kapsamında oyunculara %20’ye varan para iadesi sunuyor. Normal şartlarda %5 olan iade oranı, Mega İndirim dönemine özel olarak %20’ye çıkarılmış durumda.

Epic Games Mega İndirim ne zaman bitecek?

Epic Games Mega İndirim kampanyası 12 Haziran 2025’e kadar devam edecek. Yeni oyunlar satın almayı planlıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Özellikle fiyatların sürekli yükseldiği bu dönemde bu indirimler gerçek bir soluk olabilir.

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