San Diego sahilinde yapılan bir deney, bilim adına deniz suyunu geçici olarak pembeye dönüştürüyor. Bu Ocak ve Şubat aylarında UC San Diego Scripps Oşinografi Enstitüsü ve Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tatlı su çıkışlarının yüzey bölgesiyle nasıl etkileşime girdiğini incelemek için Yakın Kıyı Koşullarında Dumanlar veya PiNC adlı pembe renkli bir boya deneyine öncülük ediyor.

Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından finanse edilen proje, San Diego, Kaliforniya’daki Torrey Pines Eyalet Plajı ve Doğal Koruma Alanı içinde yer alan Los Peñasquitos Lagünü’ndeki haliç ve çevresindeki kıyı şeridine odaklanıyor. Üç boya salımından ilki 20 Ocak’ta başladı ve kalan salımların Ocak sonu ve Şubat 2023 başında yapılması planlanıyor.

Nehirler ve haliçler, kıyı okyanusuna tatlı su ve tortu ve kirletici maddeler gibi materyallerin taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır, ancak daha yüzer, daha taze sudan oluşan bu akışların, özellikle de akışlar kırılan dalgalarla karşılaştığında, daha yoğun, daha tuzlu ve genellikle daha soğuk olan kıyıya yakın okyanus ortamıyla nasıl etkileşime girdiği hakkında çok az şey bilinmektedir.

PiNC araştırma ekibi, halicin ağzına çevre açısından güvenli pembe bir boya bırakarak, küçük ölçekli tatlı su bulutları yüzey bölgesiyle karşılaştığında meydana gelen süreçleri izleyebilir.

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Araştırmacılar floresan pembe boyayı karadan, denizden ve gökyüzünden dronlar, nehir ağzında ve sörf bölgesinde kumdaki direklere yapıştırılmış sensörler ve boyadan yayılan floresanı veya ışığı ölçen bir cihaz olan florometre ile donatılmış bir jet ski de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanarak izliyor. Kırılan dalgaların ötesinde, deniz tabanı boyunca yerleştirilen birkaç demirleme ve sensör, okyanus akıntılarını ve dalga yükseklikleri, gelgitler, tuzluluk ve sıcaklık gibi diğer koşulları ölçüyor.

Araştırmacılar, PiNC deneyinin, bu özel konumda oyundaki kaldırma kuvveti/dalga karıştırma dinamiklerine ilk kez bir bakış sağlayacağını ve dünyanın dört bir yanındaki diğer küçük ila orta dereceli tatlı su çıkışlarının dalgalarla nasıl etkileşime girdiğinin daha iyi anlaşılmasına yol açacağını söyledi. Bu çalışmanın sonuçları, sediman, kirleticiler, larvalar ve diğer önemli materyallerin kıyıya yakın çevrede yayılımını ölçmek için çok önemli veriler sağlayacaktır.

Giddings, daha önce yapılan birçok oşinografik çalışmanın yüksek debili büyük ölçekli tatlı su birikintilerine odaklandığını, ancak yüzey bölgesiyle doğrudan etkileşime giren daha küçük ölçekli birikintiler üzerinde çok az araştırma yapıldığını belirtti. Los Peñasquitos Lagünü çalışma alanı olarak seçilmiştir çünkü nispeten tekdüze bir kıyı şeridi boyunca yüzey bölgesine deşarj olan küçük bir nehir akıntısının “en iyi örneğidir”. Lagün, San Diego ve Del Mar şehirleri arasında yer alan, aralıklı olarak kapalı küçük bir haliçtir.

Tüm boya salımları, boyanın haliçten kıyı okyanusuna taşınmasını sağlamak için gelgit sırasında (su seviyesinin düştüğü gelgit aşaması) gerçekleşecek şekilde zamanlanmıştır. Pembe boya salındıktan sonra birkaç saat boyunca çıplak gözle görülebilir ve küçük izler yaklaşık 24 saat boyunca aletler tarafından tespit edilebilir. Boya toksik değildir, bu nedenle insanlar, vahşi yaşam veya çevre için herhangi bir tehdit oluşturmaz. Bununla birlikte, devam etmekte olan aktif araştırma nedeniyle, sahile gidenlerin salım tarihlerinde halicin daha güneyinde veya kuzeyinde rekreasyon yapmaları tavsiye edilir.

Scripps Oşinografi bilim insanları, 2015 yılında ABD-Meksika sınırı yakınlarındaki plaj kirliliği dinamiklerini izleyen uluslararası bir çalışma ve Imperial Beach ve Huntington State Beach’te daha önce yapılan çalışmalar da dahil olmak üzere diğer kıyı deneylerini yürütmek için pembe boyayı başarıyla kullandılar.

Scripps Oşinografi ve Washington Üniversitesi’ne ek olarak, bu projedeki işbirlikçiler arasında Şili’deki Universidad Técnica Federico Santa María, UC Irvine, UC San Diego Makine Mühendisliği ve Naval Postgraduate School bulunmaktadır.