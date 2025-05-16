Samsung S25 Mayıs güncellemesi resmi olarak yayınlandı. Almanya’da yayınlanan güncelleme ekran görüntüsüne göre, bu güncelleme One UI 7.0 ve Android 15 tabanlı sürüm üzerinde çeşitli düzeltmeler ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Peki Galaxy S25 Mayıs 2025 güncellemesi ile gelen değişiklikler neler?

Galaxy S25 Mayıs güncellemesi yenilikleri neler?

Samsung’un yayınladığı güncelleme notlarına göre, Galaxy S25 için gelen 693 MB boyutundaki S25 Mayıs güncellemesi şu yenilikleri içeriyor:

Stabilite iyileştirmeleri ve cihaz için hata düzeltmeleri

ve cihaz için hata düzeltmeleri Yeni ve/veya genişletilmiş özellikler

Optimum performans için ek iyileştirmeler

Güncelleme ile birlikte sistem performansı daha kararlı hale getirilirken, arayüzde gözle görülmeyen küçük hataların da giderildiği belirtiliyor. Samsung, en iyi performansı sağlamak için kullanıcıların cihazlarını her zaman en son yazılımla güncel tutmalarını öneriyor.

Güncelleme detayları:

One UI Sürümü: 7.0

7.0 Android Sürümü: 15

15 Yazılım Versiyonu: S938BXXS3AYDA / S938BOXM3AYDA / S938BXXS3AYDA

S938BXXS3AYDA / S938BOXM3AYDA / S938BXXS3AYDA Boyut: 693,46 MB

693,46 MB Güvenlik Yaması Düzeyi: 1 Mayıs 2025

Henüz herhangi bir görsel arayüz değişikliği ya da özellik eklenmiş gibi görünmese de bu tip “bakım” güncellemeleri, ileride sunulacak büyük değişikliklerin temelini atıyor olabilir. Özellikle Haziran 2025’te gelmesi beklenen büyük kamera güncellemesi öncesi bu sürüm, sistemin kararlılığını sağlama amaçlı olabilir.

Güncellemenin henüz Türkiye’ye ulaşmadığını ve şimdilik EUX kodlu cihazlara geldiğini söyleyelim. Avrupa’nın hemen arkasından güncellemenin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz.

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Peki siz Galaxy S25 cihazınızda bu güncellemeyi yüklediniz mi? Performansta fark edilir bir değişim gördünüz mü? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.