Google, Android 16 ile ilgili ilk büyük açıklamayı I/O 2025 etkinliğinde yaptı. Etkinlik kapsamında düzenlenen “The Android Show” oturumunda Samsung One UI 8 arayüzünün yaz aylarında çıkacağı resmen doğrulandı. Peki One UI 8 ne zaman çıkacak, hangi telefonlar One UI 8 alacak ve Samsung Android 16 güncellemesiyle neler değişecek?

One UI 8 ne zaman çıkacak?

Google ve Samsung’un resmi açıklamalarına göre One UI 8 çıkış tarihi için hedeflenen dönem 2025 yaz ayları. Öncelikli olarak Galaxy S25 serisinde One UI 8 beta sürecinin başlatılması bekleniyor. Ardından Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri de bu güncellemeye dahil edilecek.

Beta süreci tamamlandıktan sonra, One UI 8’in kararlı sürümünün Eylül – Ekim 2025 döneminde yayınlanması bekleniyor. Tıpkı önceki One UI sürümlerinde olduğu gibi, Galaxy S, Z serileri öncelikli olacak. Daha sonra A ve M serisi cihazlar da güncellemeyi alacak.

Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 yenilikleri neler olacak?

Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 güncellemesi, özellikle Galaxy AI özelliklerinin arayüz genelinde daha fazla alana entegre edilmesiyle dikkat çekecek.

Ayrıca:

Daha sade ve modern ikonlar,

Geliştirilmiş widget düzenleme ekranı,

Uygulama içi AI yardım sistemleri,

Gizlilik ayarlarında detaylı kontrol seçenekleri,

Yeni çoklu görev araçları ve ekran bölme modları

gibi iyileştirmeler bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 8 galeri uygulaması nasıl olacak? İşte ilk görüntüler!

Samsung, Android 16’nın getirdiği sistem düzeyindeki yenilikleri kendi arayüzüne uyarlayarak daha stabil ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı planlıyor.

One UI 8 alacak telefonlar hangileri?

2025 yılı içerisinde Android 16 tabanlı One UI 8 alacak telefonlar listesi şu şekilde:

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

İlerleyen dönemlerde bu listenin genişleyebileceğini söylemek mümkün. Zira S21 serisinde bile güncellemeyi çalıştırabilen kullanıcılar görmüştük.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S25 One UI 8 Beta sürümü sunuculara yüklendi!

One UI 8 beta ile ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde sızdırıldıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.

One UI 8 nasıl yüklenir?

Güncellemeyi bekleyen kullanıcıların, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümünden düzenli olarak kontrol yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Ancak güncelleme büyük ihtimalle güncelleme 2026 başı ve 2025 sonuna kadar kullanılabilir olmayacak ve Samsung’un Türkiye’de Beta testleri yapmadığını da biliyoruz, bu nedenle güncelleme hakkında heyecanlanmak için biraz erken.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 10 işlemcisi Google Tensor G5 ortaya çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S25 One UI 8 güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!