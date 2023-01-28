Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, Dünya’nın çekirdeğinin dönüşü durmaya başladığı 2009 yılından bu yana yavaşlıyor ve şimdi ters yönde hareket ediyor olabileceğini belirttiler. Bilim adamları, sismik kayıtların hareket nedeniyle yıllar içinde değiştiğine, ancak bu kez son yıllarda meydana gelen olaylar arasında çok az fark olduğuna dikkat çekiyor.

Gezegenimizin çekirdeği yaklaşık 3,5 bin kilometre yarıçapında ve neredeyse Mars ile aynı büyüklükte olup, yerkabuğunun 5 bin kilometre altında yer almaktadır. Demir ve nikel Dünya gezegeninin merkezinde en bol bulunan maddelerdir ve nehirler gibi hareket ederler. Aslında, Çin’deki Pekin Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırma, bazı doğal afetlerin bu rotasyon değişikliğinden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor.

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Bilim insanlarına göre bu inversiyon döngüsü 70 yıl sürebilir ve Dünya’daki günlerin uzunluğunu etkileyebilir. Ancak sakin olun, günde sadece birkaç saniye daha az ve yine de bazı bilim insanları bu değişiklik konusunda şüpheci olmaya devam ediyor. Değişimi anlamak için sismik olaylardan elde edilen bilgileri kullanan araştırmacılar, dev bir felaketin yaşanmayacağını, bunun bir kıyamet olayı olmadığını da öne sürdü.

Pekin’deki Pekin Üniversitesi’nden jeofizikçi Xiaodong Song, “İç çekirdeğin yüzeyden daha hızlı döndüğüne dair güçlü kanıtlar görüyoruz, ancak 2009 civarında neredeyse durdu. Şimdi ise yavaş yavaş ters yönde ilerliyor” dedi.

İçindekiler Dünya geriye doğru dönüyor

Dünya geriye doğru dönüyor

Yang ayrıca, 1990 ve 2020 yılları arasında gezegenimizin iç çekirdeğinin gözlemlenmesi ve analiz edilmesiyle, son yıllarda belirgin bir değişim olduğunun görülebileceğini açıklıyor. Çekirdeğin dönüşü Dünya’nın dış çekirdeğinin manyetik alanı tarafından yönlendirildiğinden, araştırma gezegenimizin farklı katmanlarının birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya da yardımcı olabilir.

Ancak herkes Pekinli araştırmacılarla aynı fikirde değil, örneğin Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Hrvoje Tkalcic iç çekirdeğin tamamen durmasının mümkün olmadığını söyledi. Eskiden daha hızlı döndüğü için iç çekirdeğin gezegenin geri kalanıyla daha fazla senkronize olduğunu öne sürüyor.

ABD’deki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden jeofizikçi John Vidale, “Büyük olasılıkla yüzeydeki yaşamla ilgisi yok, ancak neler olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Bunu anlamak bize bağlı.” dedi.