Dün gerçekleşene Google Android Show’da Android 16’nın nasıl olacağına dair birçok bilgi paylaşıldı. Material 3 Expressive adı verilen yeni tema ile Google bu temayı “tasarım dilimizin yıllardır gördüğü en büyük evrim” olarak nitelendiriyor.

Daha doğal animasyonlar, Çok daha fazla kişiye özel Android deneyimi, sunarken amaçlarının çok daha estetik, benzersiz bir görüntü oluşturmak olduğunun altını çiziyorlar. Android 16, günlük kullanımda telefonunuzu daha kolay kullanılabilir kılıyor. Daha fazla kişiselleştirilebilir hızlı menü sunduğunu ve bunların tamamı çok daha az batarya harcayacağını söylüyorlar. Google Gemini, 40 dilde destek sağlıyor ve artık Gemini Live videolu olarak da kullanılabiliyor.

Material 3 Expressive, ilk olarak Pixel cihazlarda bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanılacak. Akabinde diğer Android telefon markaları da Android 16 ile bu özelliklere sahip olacak. Peki siz yeni Material 3 Expressive ve Android 16 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce güzel ve kullanışlı olmuş mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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